4 апреля в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской  обороны при правительстве  РТ  состоялась встреча председателя Комитета,  генерал-лейтенанта Рустама Назарзода с казахстанской делегацией во главе с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан  Бейбутом Атамкуловым.

В начале встречи Назарзода отметил, что Республика Казахстан является надежным партнером Таджикистана во всех сферах, в частности, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщила "АП" руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

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В свою очередь, Атамкулов проинформировал о различных направлениях и потенциале министерства в области  оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи, мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва.

В ходе встречи также была выражена заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими компаниями по производству  и ремонту вертолетов, спасательной и водолазной техники.

Стороны подтвердили положительный настрой на развитие сотрудничества в таких направлениях, как использование возможностей космической и спутниковой связи, дистанционного зондирования, системы датчиков в целях мониторинга, прогнозирования потенциально опасных природных процессов,  системы раннего оповещения и реагирования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Пользуясь случаем, Бейбут Атамкулов пригласил председателя КЧС принять участие в 5-ой международной выставке вооружения и военно-технического имущества «КАДЭКС», которая будет проходить с 23 по 25 мая 2018 года в Астане.

По итогам встречи  стороны выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя ведомствами. 

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