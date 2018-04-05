«Приходите завтра, а лучше никогда» - принцип работы пресс-центров большинства таджикских ведомств. Этот принцип нужно ломать, но как донести до руководителей понимание того, что журналисты - это не враги, но в некоторой степени тоже власть?

Пока есть полное ощущение, что в республике существует вуз или кафедра в каком-то из них, где целенаправленно готовят будущих пресс-секретарей – таких «разведчиков», которые своих не сдают, и никакой информации вы из них даже под пытками не вытащите. Даже если она старая, даже если уже никому не нужна. В общем, плохо совсем у нас с этим, очень плохо.

Мы не работаем так, как должны. Мы не даем полноценную, актуальную, интересную информацию своему читателю. Мы не в состоянии делать крутую аналитику, исследовать процессы, делать суперрепортажи просто потому, что всё наше время уходит на то, чтобы выбивать те крохи информации, что мы выдаем потом на своих носителях. Это не журналистика, это выживание. И так не должно быть.

И это касается не только несчастных частных СМИ, которым в отличие от государственных много сложнее, потому как у нас по определению все частные средства массовой информации почему-то считаются чуть ли не оппозиционными. Не так это, и никогда так не было. Есть за что критиковать - будем. Это наша работа. Конструктивную критику нужно воспринимать адекватно и вместе работать над исправлением ситуации.

Недавно эту проблему по инициативе национального информагентства «Ховар» поднял аппарат президента. «Азия-Плюс» получила копию письма от начальника Управления науки и образования аппарата С.Давлатзода, адресованного заместителю премьер-министра Таджикистана Азиму Иброхиму. В нем, в частности, говорится, что «в реализации Указа президента РТ от 7 февраля 2009 г. «О реагировании должностных лиц на аналитические и критические материалы в средствах массовой информации» до сих пор наблюдаются недостатки, и не все ответственные руководители должным образом осознают важность этого указа и соблюдения его требований».

Руководителей СМИ просят до 10 апреля 2018 года предоставить на имя А. Иброхима информацию о соответствующих нарушениях. В письме указан период с начала 2018 года, то есть СМИ просят рассказать о тех нарушениях, с которыми они столкнулись при получении информации за прошедшие три месяца.

За три месяца 2018 года (до 16 марта) в различные ведомства «Азия-Плюс» отправила 18 запросов и писем. Получено 15 ответов, и это вроде бы хороший показатель. Но! Почти половина ответов не содержит запрашиваемой информации. То есть это просто отписки.

За 2017 год редакция отправила в различные ведомства более 130 запросов. Количество ответов – 65… То есть почти каждый второй наш запрос остался без ответа. Из поступивших же ответов почти половина – те же отписки, в которых нет ответов на поставленные вопросы.

К слову, ни один из наших запросов за весь указанный промежуток времени не был связан с секретной информацией, при этом все они касались практически каждого гражданина страны.

Мы отправим свой ответ господину Азиму Иброхиму в срок и надеемся, что этот шаг, предпринятый отечественными СМИ и поддержанный на самом высоком уровне, не останется незамеченным со стороны всех госорганов.

Вместе с тем, уже здесь и сейчас мы бы хотели отметить оперативность в работе некоторых отдельных пресс-центров: МВД, Исполнительного органа госвласти города Душанбе, Комитета по чрезвычайным ситуациям, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, Минздрава.

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