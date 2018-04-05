Российские нефтегазовые компании готовы вложить более $50 млрд в развитие нефтяных и газовых месторождений Ирана. Об этом сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на агентство Mehr, которое ссылается на старшего помощника президента России Юрия Ушакова.

Ушаков отметил, что энергетический сектор является наиболее перспективным для сотрудничества между Ираном и Россией. И добавил, что «для этого ведущие российские нефтегазовые компании, включая «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл» и «Зарубежнефть», обдумывают планы о развитии иранских нефтяных и газовых месторождений структурно».

По словам помощника российского президента, некоторые из указанных компаний уже предоставили технико-экономические обоснования для иранских месторождений.

Ранее сообщалось, что в Иране начала работать «Зарубежнефть». Она оказалась первой российской компанией, которая стала работать в Исламской Республике после снятия с нее ряда международных санкций. «Зарубежнефть» подписала соглашение с Национальной иранской нефтяной компанией о разработке двух месторождений – Абан и Западный Пейдар. Оба месторождения находятся на юге Ирана.

В то же время попытка «Лукойла» начать работу в Иране не увенчалась успехом. Месторождение Мансури в провинции Хузестан на юго-западе ИРИ, на которое претендовала российская компания, в итоге было отдано индонезийской государственной компании Pertamina.

Активнее всего из иностранных компаний в сырьевом секторе Ирана работает сегодня французская Total SA. Она занимается разработкой газового месторождения Южный Парс. Это одно из самых крупных газовых месторождений в мире. По соглашению с иранской стороной французы должны вложить в Южный Парс $1 млрд.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus