Военный суд Худжандского гарнизона 3 апреля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух солдат пограничных войск ГКНБ Таджикистана по обвинению в превышении должностных полномочий. Они открыли огонь на поражение в сторону рыбаков. В результате этой стрельбы погибли два рыбака.

До сих пор о подсудимых пограничниках ничего не было известно, их личности скрывались и только вчера в рамках судебного заседания стали известны их имена.

Это солдаты войсковой части 0215 пограничных войск ГКНБ Таджикистана Хусрав Меликов и Джонибек Ирсалиев.

Об этом «АП» сообщил близкий родственник одного из погибших рыбаков.

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана по данному вопросу, как и прежде, воздерживаются от комментариев.

Напомним, 7 января текущего года поездка на рыбалку в Канибадам для жителей поселка Гулистон джамоата Кулканд города Исфары завершилась трагически: их обстреляли военные.

В результате стрельбы пулевые ранения в голову получили двое их них. Раненых отвезли в больницу Канибадама и на следующий день сделали им операцию. Однако один из них - Абубакр Бобоев, так и не приходя в сознание, скончался. Позднее, 21 февраля, скончался второй раненный - Кодирхон Усмонходжаев.

Пограничники утверждают, что произвели выстрелы согласно уставу - предупредительный выстрел в воздух, затем вынужденно ещё два выстрела в след автомашины, на которой собирались уехать рыбаки.

Сами рыбаки считают, что они рыбачили в не запретной местности и пограничники не имели право предъявлять им претензии.

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