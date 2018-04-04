1 сентября 2018 года как минимум 25 студентов и преподавателей из Таджикистана начнут обучение в Куньминском технологическом Университете Китая. Они будут обучаться на бакалавриате, магистратуре и PHD. Стипендию и все расходы, связанные с их обучением на весь учебный процесс, включая подготовительный языковой курс в данном ВУЗе, берет на себя Куньминский технологический Университет Китая и ООО «Таджикско-китайская горнопромышленная компания».

Сообщив об этом "АП", генеральный директор «Таджикско-китайской промышленной зоны господин У Чунь Ху отметил, что студенты и преподаватели будут обучаться по таким специальностям, как маркшейдерия, инженерная геология, горное дело, технология обработки полезных ископаемых, металлургическая техника.

"Мы намерены подготовить таджикских студентов и преподавателей по тем специальностям, которые востребованы в горнопромышленной отрасли Таджикистана", - говорит У Чунь Ху.

В силу того, что желающих учится в таком престижном университете много, они будут выбраны в результате тестирования по предметам, и наилучшим показателям», отметил он.

Помимо этого, будущим студентам и магистрантам выдвигаются определенные условия. В частности, кандидат должен имеет отличные успехи в учебе, оценки по каждому предмету не ниже 4, предельный возраст студента - до 25, преподавателя - 35 лет, с более 180 баллом HSKII.

Кандидат сам должен подать письменное заявление в «Таджикско-китайскую горнопромышленную компанию» и заключить с ней контракт на обучение после прохождения отбора со стороны КТУ.

После окончания учёбы студенты будут обязаны отработать в компании не менее 5 лет.

Он отметил, что отправка студентов в Китай на учебу и финансовая их поддержка является одной из стратегических задач и целей «Таджикско-китайской горнопромышленной компании».

«Вовлечение студентов в учебу, финансовая их поддержка, подготовка специалистов, создание новых рабочих мест для граждан Таджикистана – это одна из приоритетных задач нашей компании, которая исходит из китайской стратегии «Один пояс, один путь» Китая», - отметил господин У Чунь Ху.

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