Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенный правительством республики проект поправок в закон страны «О безопасности гидротехнических сооружений».

Первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Султон Рахимзода отметил на сессии, что этот закон, принятый еще в 2011 году, предусматривает обязательное декларирование безопасности гидротехнических сооружений страны.

"Но до сего дня большинство гидротехнических сооружений Таджикистана декларацию безопасности не имеют", - отметил он.

По словам Рахимзода, созданная в начале 2014 года служба безопасности гидротехнических сооружений Таджикистана на сегодняшний день не имеет потенциала делать декларацию безопасности таких объектов.

"Принятые сегодня поправки в закон позволяет для создания декларации безопасности гидротехнических сооружений привлечь потенциал соответствующих научных и проектных кругов Таджикистана", - уточнил он.

Народные избранники приняли поправки и в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, согласно которым за нарушение норм законодательства страны в вопросе соблюдения норм безопасности на гидротехнических сооружениях физические и юридические лица будут оштрафованы на сумму от 250 сомони до 75 тыс. сомони.

Ранее законодательство страны в данном направлении вообще не предусматривало ответственности.

Отвечая на вопрос спикера парламента Шукурджона Зухурова, какие объекты входят в перечень гидротехнических сооружений, Рахимзода заявил, что в данный список входят плотины ГЭС, дамбы водохранилищ, каналы, насосные станции.

По словам Султона Рахимзода, страны низовья региона Центральной Азии, которые получают воду из таджикских каналов и водохранилищ, до сегодняшнего дня мало помогают нашей стране в деле их содержания и ремонта, потому что отсутствуют межгосударственные соглашения.

«До 2008 года Узбекистан, для содержания некоторых водохранилищ и дамб северного Таджикистана, помогал нам техникой, рабочей силой, Казахстан в 2011 году для содержания водохранилища Кайракумской ГЭС в качестве гуманитарной помощи выделил 330 тыс. долларов США», - отметил Рахимзода.

По его словам, на сегодняшний день Душанбе и Ташкент изучают данный вопрос, а Душанбе и Астана подготовили проект соглашения по данному вопросу.

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