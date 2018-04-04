Кыргызстан занял первое место среди стран Центральной Азии в докладе проекта «Ценности избирателей», в котором оценивается качество проведения выборов во всем мире, сообщает CA-NEWS.



Кыргызстан получил 53 PEI Index в рейтинге. Всего в докладе представлены 164 страны мира.

Из стран Центральной Азии: Казахстан получил 45 PEI Index, Узбекистан и Таджикистан 38 и 36 соответственно. Туркменистан — 34.

В выпуск PEI-6.0 вошли 285 национальных парламентских и президентских выборов, проведенных во всем мире в 164 странах с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2017 года.



Первые места в рейтинге заняли Дания, Финляндия, Норвегия. Последние — Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Сирия, Бурунди.



В обзоре также собраны мнения экспертов по выборам соответствуют ли страны международным стандартам избирательной целостности. Опрос включал оценки 3253 экспертов по 285 выборам в 164 странах мира.



Эти показатели сгруппированы для оценки одиннадцати этапов избирательного цикла, а также для создания общего сводного показателя - 100-процентного индекса восприятия избирательности (PEI) и сравнительного ранжирования.



Доклад был подготовлен проектом «Ценности избирателей» (EIP), основанном в Сиднейский университет и Гарвардском университете.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus