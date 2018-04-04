Суд столичного района Фирдавси вынес 3 апреля приговор 31-летнему Бахтиёру Халифаеву, который признан виновным в совершении наезда на Галима Фасхутдинова: журналист был сбит 30 января 2018 года, когда переходил дорогу на пешеходе на зеленый свет светофора.

Житель района Рудаки Бахтиёр Халифаев, признавший на суде, что ехал в тот момент на большой скорости, приговорен к 3,3 годам. Об этом «АП» сообщила Халима - сестра Галима Фасхутдинова.

«Халифаев частично признал свою вину. Он признал, что ехал на большой скорости, и сказал, что в момент наезда проехал на красный свет светофора. Но в свое оправдание он отметил, что в тот день был дождь, и он не смог справиться с управлением автомобиля», - рассказала «АП» сестра погибшего журналиста.

«Мы не согласны с вынесенным приговором и намерены после того, как решение суда вступит в законную силу, его обжаловать в Душанбинском горсуде», - отметила Халима.

Халифаев осужден на три года и три месяца: суд учел его раскаяние и приговорил по статье 212, часть 2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - повлекшее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Водитель минигрузовика «Дамас» Бахтиёр Халифаев, который занимался доставкой продуктов питания в торговые точки города, в тот трагический день ехал с улицы Джоми в сторону Фирдавси, и не справился с управлением автомобиля: он сбил на пешеходе 44-летнего Галима Фасхутдинова.

Результаты проведенной наркологической экспертизы не выявили в организме водителя запрещенные препараты, в том числе алкоголь и наркотики.

Галим переходил дорогу на пешеходном переходе на зеленый цвет светофора около 18:00, когда его сбила машина: журналист был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

Галим Фасхутдинов родился 14 ноября 1973 года. В середине 1990-х годов окончил исторический факультет Национального университета в Душанбе. У Галима остались двое сыновей. Семья Галима проживает в российском городе Ульяновск.

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