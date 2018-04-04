Авиационные власти Таджикистана сократили количество рейсов двух российских авиакомпаний – «Уральские авиалинии» и «Ют Эйр» - из Москвы в Таджикистан. Данная мера принята в ответ на сокращение полетов таджикских авиакомпаний «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» в Москву.

«Таджикская сторона вынуждена была сократить полеты российской авиакомпании «Ют Эйр» по маршруту Москва-Душанбе на 8 рейсов и шесть рейсов «Уральских авиалиний» из Жуковского в Душанбе и Худжанд (по три рейса в каждый город)», - сообщили «АП» в авиатранспортных ведомствах Таджикистана.

По словам источника, это является ответной мерой на сокращение частоты полетов таджикских авиакомпаний «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» в Москву со стороны российских авиационных властей.

«Нас уведомили, что будут приостановлены пять рейсов «Таджик Эйра» и четыре рейса «Сомон Эйра» в московский аэропорт «Домодедово», - отметил источник.

Таджикиские авиаперевозчики ранее выполняли по семь рейсов в неделю в Москву - итого 14 рейсов. Теперь их стало 5: два у "Таджик Эйра" и три рейса в неделю у "Сомон Эйра". В это же время только один российский авиаперевозчик "Ют Эйр" выполнял из Душанбе в Москву 14 рейсов в неделю. Плюс были рейсы и у "Уральских авиалиний" по маршруту Жуковский-Душанбе - пять рейсов в неделю. Сейчас у россиян в целом осталось по маршруту в Москву 8 рейсов.

3 апреля таджикская делегация отбыла в Москву для проведения переговоров с российской стороной по разрешению авиационного конфликта.

В состав делегации вошли заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода, заместитель директора Агентства гражданской авиации Таджикистана Азиз Набизода и представители МИД и Минюста Таджикистана.

Ожидается, что двухдневные переговоры между авиационными властями двух стран начнутся сегодня, 4 апреля.

Между тем, как сообщалось ранее, Россия намеревалась отозвать допуски на ряд маршрутов в российские города для таджикских авиакомпаний «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» с 5 апреля.

«С 5 апреля РФ отзывает ранее выданные разрешения Somon Air и Tajik Air на направления Новосибирск-Душанбе и Новосибирск-Худжанд, а также пять частот "Таджик Эйр" и четыре частоты "Сомон Эйр" на маршруте Москва-Душанбе», - сообщало РИА Новости со ссылкой на российские авиавласти.

Накануне, внешнеполитическое ведомство Таджикистана выразило озабоченность принятыми мерами со стороны российских авиационных властей, которые наносят ощутимый экономический ущерб авиапредприятиям сторон.

В заявлении МИД РТ говорится, что в настоящее время более 60% рынка авиаперевозок между странами приходится на российских авиаперевозчиков.

Ранее взаимно сторонами были закрыты рейсы по 11 направлениям в российские регионы.

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