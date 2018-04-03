Бывший глава Кузбасса Аман Тулеев стал депутатом совета народных депутатов Кемеровской области, сообщает Коммерсант.

3 апреля на совещании в областном избиркоме бывшему губернатору, возглавлявшему список «Единой России» в регионе, был передан депутатский мандат его однопартийца Ван Вай-Чена, сообщает «Коммерсант».

При этом, как стало известно газете, на следующей неделе глава областного совета депутатов Алексей Синицын сложит с себя полномочия, после чего спикером парламента станет Аман Тулеев.

Официально эта информация пока не подтверждена, отмечает Медуза.

1 апреля, через неделю после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», Аман Тулеев объявил об уходе в отставку с поста губернатора Кемеровской области по собственному желанию. Президент России назначил временно исполняющим обязанности главы Кузбасса Сергея Цивилева.

Несмотря на отставку 73-летний Тулеев сохранил за собой звание «почетного губернатора», которое позволяет ему получать ежемесячные выплаты и пользоваться областной резиденцией.