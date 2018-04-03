В Душанбе в суде столичного района Фирдавси сегодня начался судебный процесс по делу гибели журналиста Галима Фасхутдинова, который был сбит насмерть 30 января 2018 года. На скамье подсудимых - водитель автомашины марки "Дамас" Бахтиёр Халифаев, 1987 года рождения, житель района Рудаки.

Водитель минигрузовика, который занимался доставкой продуктов питания в торговые точки города, в тот трагический день ехал с улицы Джоми в сторону Фирдавси, и не справился с управлением автомобиля: он сбил 44-летнего Галима Фасхутдинова.

Результаты проведенной наркологической экспертизы не выявили в организме водителя запрещенные препараты, в том числе алкоголь и наркотики. Но известно, что водитель ехал на большой скорости.

Журналист переходил дорогу на пешеходе на зеленый цвет светофора около 18 часов, возвращаясь домой, когда его сбила машина/ Журналист был доставлен в больницу, но, не приходя в сознание, скончался.

Галим Фасхутдинов родился 14 ноября 1973 года. В середине 1990-х годов окончил исторический факультет Национального университета в Душанбе. У Галима остались двое сыновей. Семья Галима проживает в российском городе Ульяновск.

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