Звезда таджикской эстрады певица Нигина Амонкулова сняла клип на новую песню "Бовар накардам" ("Не поверила"). Видеоролик c песней, которая наложена на фото певицы, был размещен в YouТube в начале марта.
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