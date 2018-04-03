О том, как добраться из Таджикистана в Бухару, Самарканд, Хиву или Ташкент, сколько это будет стоить и что посмотреть в этих городах – смотрите в нашей инфографике.
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