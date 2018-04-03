Бизнесмены и инвесторы Саудовской Аравии планируют изучить условия и возможности таджикского рынка для вложения своих средств. Ожидается, что деловые круги этого арабского Королевства прибудут в Душанбе в течение этого года.

Соответствующие договоренности достигнуты сторонами на завершившихся сегодня, 3 апреля, в Саудовской Аравии мероприятиях: 1-2 апреля в Эр-Рияде прошло второе заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурно-техническому сотрудничеству Таджикистана и Саудовской Аравии, а 2-3 апреля в городах Эр-Рияд и Джидда состоялся форум деловых кругов двух стран.

Таджикскую делегацию на заседании межправительственной комиссии двух стран возглавил председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррух Хамрализода. Сопредседателем комиссии с принимающей стороны являлся замминистра торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджид бин Абдулла Ал-Боварди.

«В ходе заседания стороны обсудили вопросы по расширению сотрудничества в сфере торговли, экономики, инвестиций, финансов, банковского дела, безопасности, транспорта, инфраструктуры, гуманитарной помощи, энергетики, сельского хозяйства, образовании, туризма, культуры», - сообщили «АП» в Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

По завершению 2 апреля подписан итоговый протокол заседания межправкомиссии.

По словам источника, 2-3 апреля в городах Эр-Рияд и состоялся форум деловых кругов двух стран с участием таджикских и арабских бизнесменов.

«Предпринимательским кругам и инвесторам Саудовской Аравии был представлен инвестиционный климат и возможности Таджикистана, которые получили ряд инвестиционных проектов для изучения и обсуждения», - отметили в Госкомитете.

На полях заседания Комиссии Фаррух Хамрализода встретился с руководством Саудовского фонда развития. На встрече были обсуждены вопросы финансирования проектов по строительству и оборудования школ, улучшения управления водными ресурсами в Хатлонской области и другие проекты.

«Ожидается, что в текущем году бизнесмены и инвесторы Саудовской Аравии прибудут в Душанбе для изучения рынка Таджикистана, условий и возможности сотрудничества с таджикскими предпринимательскими кругами», - добавили в Госкоминвесте.

В 2007-2017 годы инвесторы Саудовской Аравии вложили в экономику Таджикистана 160,2 миллионов долларов. Вся эта сумма приходится на привлеченные таджикскими предприятиями и организациями кредиты.

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