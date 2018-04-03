На контрольно-пропускном пункте «Ойбек» на таджикско-узбекской границе в Согдийской области застряли в очереди сотни человек. Ожидающие утверждают, что пограничники без очереди пропускают тех, кто платит им деньги.
«Люди часами ждут, чтобы поставить печать и пройти границу. Со стороны Республики Узбекистана нет очередей, хотя и там сидят два сотрудника», - сообщает житель Таджикистана с места события, который пожелал остаться неназванным.
По словам источника, "таджикская сторона пропускает некоторых людей без очереди, для этого, оказывается, нужно платить".
«Трое парней, которые стояли рядом с нами, отдали паспорта какому-то человеку, он с паспортами зашел внутрь, окошко закрыли и через некоторое время они получили паспорта и прошли, а остальные люди так и продолжают стоять в очереди», - рассказал он.
Автор сообщения из пункта «Ойбек» уверен, что в погранпункте очередь создается искусственно, чтобы вынудить людей платить им.
«Те, которые благополучно без очереди прошли КПП, сообщили остальным, что «берут по 10 тысяч сумов», - отметил источник при этом выразив удивление, что таджикские пограничники берут узбекские сумы.
Между тем, в погранпункте «Дусти» в Турсунзаде тоже многолюдно.
«Очереди появляются, в основном, после 9 часов, - сообщает источник из этого пункта. – Однако, нет жалоб по поводу незаконного побора денег у пересекающих границу. Сейчас дополнительно выделили людей, которые отмечают паспорта, и работа по пропуску людей немного оживилась».
В погранпункте «Саразм-Джартепа» в Пенджикенте люди жалуются на грубость и хамство со стороны таджикских пограничников и таможенников.
«Но о случаях взяточничества мы не слышали», - сообщает местный житель.
После отмены визового режима между Ташкентом и Душанбе, в среднем, границу двух государств ежесуточно пересекают свыше 10 тыс. граждан, и число желающих посетить Узбекистан или Таджикистан ежедневно растет.
«Возникающие иногда очереди на КПП на границе Таджикистана с Узбекистаном являются временным явлением и руководство пограничных войск ГКНБ Таджикистана в ближайшее время предпримет все необходимые меры для решения данной проблемы», - сказал «АП» начальник пресс-центра Погранвойск ГКНБ РТ майор Мухаммад Улугходжаев.
По его словам, руководство пограничных войск Таджикистана постепенно увеличивает штат пограничников осуществляющих паспортный контроль на границе с Узбекистаном.
Касаясь поступающих в адрес «АП» жалоб от граждан по поводу того, что таджикские пограничники требуют от переходящих границу мелких торговцев взятку, Улугходжаев подчеркнул: «такое невозможно, так как все пункты пограничного контроля оснащены камерами видеонаблюдения».
В связи с этим, пресс-секретарь предложил гражданам, от которых требуют взятку пограничники, обратиться к руководству погранвойск ГКНБ Таджикистана.
Он заверил, что "ни одно обращение граждан не останется без внимания и ответа".
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Сохиб 1 час назад
Я был там все знаю каждый из них требует денег, позор таджики, видждон надоред, узбеки работают честно
nika1 час назад
Недавно проходили границу обеих стран через Ойбек. Узбеки молодцы - прошли буквально за 5 минут. А наши позорище, мало того, что заставляют ждать людей, так еще в своем стиле "ягончи намети"((((
Patriot1 час назад
ГКНБ, хорош в безоружных людей стрелять. Своих аглоедов стреляйте, что бы уроком стало, как народ мучить.
Сохиб 1 час назад
Взятки берут конечно именно наши таджики они привыкли так жить никто их не наказывать я до сих пор удивляюсь, я сам из Таджикистана я 2014 году решил ехать домой к родителям из Екатеринбурга в Таджикистан на машине, я очень много границы пересёк вот последний был ойбек сначала пересёк узбекский там не один человек не просил денег они очень честно работают есть у них видждон, вот как начал пересекать фотехобод каждый сотрудник требовал денег клянусь аллахом все взяли денег вот все я глазами увидел, вот наш народ такие многие берут взятки, мы эти деньги которые даём мы не согласны а вы этим деньгам кормите своих детей, понимаете что это вы честно не заработали?, Улугходжаеву передайте пожалуйста мои слова, что на самом деле взятки берут сотрудники КПП фотехобод
Анушервони Одил1 час назад
Ничего нового и удивительного нет. Грубость и хамства были всегда. Взятку давали нашим пограничникам всегда и везде; это и на границе с Сариосие, в Нижнем Пяндже и так далее. Взятку давали и охранникам в посольстве Узбекистана чтобы они помогли попасть внутрь и подавать документы на визу. Охранники посольства это сотрудники МВД Таджикстана, а не граждане Узбекистана. Так что ничего удивительного нет здесь. Еще на границе Турсунзаде-Сариосие с таджикский стороны сидят врачи по 15-16 лет в белом халате и просят деньги с каждого человека за какой то справки. Справка которго не выдают нигде и нигде в мире не спрашивают о такой справке.
Мигрант1 час назад
Иногда, смотрю и думаю, настолько наши народ умный и ловкий на всех делах, хоть дай самую маленькую шанс, сразу чувствуют тонкость бизнеса, на всех сферах жизни, просто обалдеть. У нас везде малый бизнес.....!!!!!
Sadf1 час назад
"В связи с этим, пресс-секретарь предложил гражданам, от которых требуют взятку пограничники, обратиться к руководству погранвойск ГКНБ Таджикистана." - КУДА ПИСАТЬ?? Кому звонить?? номера, адреса??? страна идиотов и глухих....
Бахтиёр1 час назад
Ужассссс
Олим1 час назад
Ну неужели нет совести что главы договорились об открытии границ между республиками которые сотни лет жили бок о бок , и берут взятки таджикская сторона ну что это такое ?