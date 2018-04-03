На контрольно-пропускном пункте «Ойбек» на таджикско-узбекской границе в Согдийской области застряли в очереди сотни человек. Ожидающие утверждают, что пограничники без очереди пропускают тех, кто платит им деньги.

«Люди часами ждут, чтобы поставить печать и пройти границу. Со стороны Республики Узбекистана нет очередей, хотя и там сидят два сотрудника», - сообщает житель Таджикистана с места события, который пожелал остаться неназванным.

По словам источника, "таджикская сторона пропускает некоторых людей без очереди, для этого, оказывается, нужно платить".

«Трое парней, которые стояли рядом с нами, отдали паспорта какому-то человеку, он с паспортами зашел внутрь, окошко закрыли и через некоторое время они получили паспорта и прошли, а остальные люди так и продолжают стоять в очереди», - рассказал он.

Автор сообщения из пункта «Ойбек» уверен, что в погранпункте очередь создается искусственно, чтобы вынудить людей платить им.

«Те, которые благополучно без очереди прошли КПП, сообщили остальным, что «берут по 10 тысяч сумов», - отметил источник при этом выразив удивление, что таджикские пограничники берут узбекские сумы.

КПП "Ойбек" Фото прислано в редакцию Asia-Plus

Между тем, в погранпункте «Дусти» в Турсунзаде тоже многолюдно.

«Очереди появляются, в основном, после 9 часов, - сообщает источник из этого пункта. – Однако, нет жалоб по поводу незаконного побора денег у пересекающих границу. Сейчас дополнительно выделили людей, которые отмечают паспорта, и работа по пропуску людей немного оживилась».

В погранпункте «Саразм-Джартепа» в Пенджикенте люди жалуются на грубость и хамство со стороны таджикских пограничников и таможенников.

«Но о случаях взяточничества мы не слышали», - сообщает местный житель.

После отмены визового режима между Ташкентом и Душанбе, в среднем, границу двух государств ежесуточно пересекают свыше 10 тыс. граждан, и число желающих посетить Узбекистан или Таджикистан ежедневно растет.

«Возникающие иногда очереди на КПП на границе Таджикистана с Узбекистаном являются временным явлением и руководство пограничных войск ГКНБ Таджикистана в ближайшее время предпримет все необходимые меры для решения данной проблемы», - сказал «АП» начальник пресс-центра Погранвойск ГКНБ РТ майор Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, руководство пограничных войск Таджикистана постепенно увеличивает штат пограничников осуществляющих паспортный контроль на границе с Узбекистаном.

Касаясь поступающих в адрес «АП» жалоб от граждан по поводу того, что таджикские пограничники требуют от переходящих границу мелких торговцев взятку, Улугходжаев подчеркнул: «такое невозможно, так как все пункты пограничного контроля оснащены камерами видеонаблюдения».

В связи с этим, пресс-секретарь предложил гражданам, от которых требуют взятку пограничники, обратиться к руководству погранвойск ГКНБ Таджикистана.

Он заверил, что "ни одно обращение граждан не останется без внимания и ответа".

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