Военный суд Худжандского гарнизона сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух солдат пограничных войск ГКНБ Таджикистана, открывших огонь на поражение в сторону рыбаков. В результате этой стрельбы погибли два рыбака.

На скамье подсудимых находятся два пограничника, которые 7 января в Канибадаме открыли огонь в сторону рыбаков, их обвиняют в превышении служебных полномочий.

Об этом «АП» сообщил близкий родственник одного из погибших рыбаков.

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана по данному вопросу, как и прежде, воздерживаются от комментариев. До сих пор не разглашаются данные о солдатах, которые сегодня предстали перед судом.

Напомним, 7 января текущего года поездка на рыбалку в Канибадам для жителей поселка Гулистон джамоата Кулканд города Исфары завершилась трагически: их обстреляли военные.

Кодирхон Усмонходжаев, Абубакр Бобоев и трое братьев – Гафурджон, Гуфронджон и Мирзобахриддин Рахимовы поехали ловить рыбу в реке Сырдарья, недалеко от джамоата Махрам города Канибадам. Около 9 часов вечера, когда собрав улов и вещи, мужчины собирались домой, к ним подошли военные с автоматами.

Военные начали предъявлять претензии мужчинам, заявив, что те не имели права здесь рыбачить. Жители Исфары, в свою очередь, ответили, что местность не запретная, и рыбалкой тут занимаются многие. Затем мужчины сели в машину и поехали. В это время военные открыли по ним огонь.

В результате пулевые ранения в голову получили двое их них. Раненых отвезли в больницу Канибадама и на следующий день сделали им операцию. Однако Абубакр Бобоев, так и не приходя в сознание, скончался.

Родные Усмонходжева тогда сообщили «АП», что после этого случая к ним пришли из хукумата Исфары и сказали, чтобы они молчали.

«Они сказали, чтобы мы ничего не говорили журналистам, а они помогут нам, возьмут все больничные расходы на себя. Однако по факту только джамоат Кулканд один раз дал 1 тыс. сомони и все. Хукумат и прокуратура обещали, но не дали. В течение почти двух месяцев все деньги на лечение в больнице давал брат, который находится в миграции», - сообщили родные Усмонходжаева.

44-летний Кодирхон Усмонходжаев скончался в больнице 21 февраля. Его жена Мутриба Охунова и дети находятся в тяжелом состоянии, так как он был главой семьи и единственным кормильцем.

По данным ГКНБ, пограничники хотели выяснить цель пребывания гражданских лиц в непосредственной близости от линии границы. «Пограннаряд попытался установить личность и выяснить цель пребывания гражданских лиц в непосредственной близости от линии границы, однако водитель автомашины по неизвестным причинам резко двинулся с места и попытался скрыться, при этом совершив наезд на одного из военнослужащих», - говорилось в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-центра, наряд, согласно уставу, произвёл предупредительный выстрел в воздух, на что водитель автомашины, якобы, не отреагировал. Затем пограничники вынужденно произвели ещё два выстрела в след автомашины.

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