Двенадцать пунктов – вопросы политического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в области обеспечения безопасности – главы внешневполитических ведомств обсудят в ходе очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 6 апреля в Минске.

По данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, на заседании в узком составе предусмотрен обмен мнениями глав делегаций по актуальным вопросам международной политики и взаимодействия в формате СНГ.

Планируется также рассмотрение вопросов внесения изменений в ряд ранее принятых в рамках СНГ документов.

В МИД РТ сообщили, что в заседании примет участие делегация Таджикистана во главе с министром иностранных дел Сироджиддином Асловым.

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