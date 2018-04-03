В Афганистане Военно-воздушные силы, ведущие борьбу с талибами, нанесли авиаудар по медресе в районе Дашт-э-Арчи в провинции Кундуз на границе с Таджикистаном, сообщает CA-News со сылкой на местный телеканал Tolonews.

Как сообщает совет провинции, в результате атаки погибли около 50 человек. По его данным, в числе погибших - большое количество талибов и местные жители.

По данным информагентства Pajhwok, минимум 20 раненых доставлены в местную больницу.

На момент авианалета в здании находились свыше 200 человек, в том числе один из членов высшего совета «Талибана» - «Кветта шуры», базирующегося в городе Кветта. В ходе воздушной атаки здание медресе было разрушено.

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