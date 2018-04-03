Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр столицы Рустам Эмомали 2 апреля во второй половине дня ознакомились с ходом возведения бульвара по проспекту Рудаки города Душанбе.

Бульвар будет возведен на площади трех гектаров в районе городской резиденции правительства Таджикистана. Заказчиком работ выступает ГУП «Таджикские железные дороги», подрядчиком ООО «Озоди и компания».

Возведение бульвара было начато в ноябре прошлого года, постоянной работой здесь обеспечены 200 местных жителей.

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К настоящему моменту часть бульвара уже озеленено, здесь планируется возведение фонтанов, детских площадок, летнего кафе и др.

Президент Таджикистана и мэр Душанбе посадили здесь также дерево - каштан.

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