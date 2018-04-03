За первый квартал 2018 года в Американскую торговую палату в Таджикистане (АмЧам Таджикистан) вошли и стали ее членами четыре новые компании: Американские советы по международному образованию, Accelerate Prosperity, ЗАО “Спитамен Банк” и Медицинский центр “Hурафзо”. Об этом говорится в пресс-релизе АмЧам Таджикистан о деятельности за первый квартал 2018 года.

В нем отмечено, что для создания платформы общения между бизнес-сообществом с государственными структурами и международными организациями, АмЧам Таджикистан проводит бизнес-завтраки. Цель этих встреч - лоббирование интересов членов палаты. В частности, были организованы встречи председателем Комитета по развитию туризма при правительстве РТ Нумоном Абдугаффорзода и Страновым представителем Всемирного Банка в РТ Яном Питером Олтерсом.

С начала 2018 года был создан комитет АмЧам Таджикистан по вопросам налогообложения (AmCham Tax Committee). Ежемесячно члены комитета встречались и обсуждали вопросы по теме налогов, с которыми сталкиваются компании - члены АмЧам Таджикистан.

Все предложения и рекомендации по улучшению налоговой политики РТ были озвучены 27 марта 2018 года во время круглого стола по совершенствованию Налоговой политики в РТ, который был организован секретариатом Консультативного Совета по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ.

Помимо этого, за этот период был проведен бизнес-тренинг на тему “Последние изменения в МСФО: основные различия между МСФО и национальными стандартами”.

Тренинг был проведен директором ООО “Делойт и Туш” Гуланор Атобек. В тренинге приняли участие финансовые специалисты, главные бухгалтера и руководители лидирующих местных и иностранных компаний.

В честь праздника Навруз палата провела бизнес-коктейль с участием руководителей компаний – членов АмЧам, глав международных организаций и представителей дипкорпуса, а также организовала обучающий тур для детей - членов АмЧам Таджикистан в «Сомон Эйр», где дети познакомились с деятельностью компании, увидели самолет и узнали о профессиях летчика и авиаперсонала.

Американская торговая палата в Таджикистане (АмЧам Таджикистан) является передовой ассоциацией в Таджикистане. Она представляет интересы крупных отечественных и иностранных инвесторов. Основной целью палаты является улучшение бизнес - климата для международных инвесторов и продвижение позитивного имиджа Таджикистана на международном уровне.

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