Афганская национальная армия проводит масштабную операцию по освобождению районов провинции Бадахшан, которые уже около года находятся под контролем талибов.

Боевые действия идут в трех уездах — Джирм, Вардудж и Ямган. За три дня операции убито, по меньшей мере, 27 боевиков, среди них — как минимум, один гражданин Таджикистана и двое граждан Китая, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на TOLOnews.

Кроме того, по данным агентства Pajhwok, от огня военных погибли четверо гражданских, в том числе одна женщина, 25 мирных жителей получили ранения. В настоящее время все раненые находятся в больнице в административном центре провинции — городе Файзабаде.

Операция в Бадахшане является частью масштабного наступления афганских правительственных сил под названием «Поддержка» (Nasrat), которое проводится в ряде регионов страны. Боевые действия ведутся не только против талибов, но и против других антиправительственных группировок. В частности, в провинции Джаузджан, которая граничит с Туркменией, афганские силы совместно со спецподразделениями США атаковали боевиков так называемого «Исламского государства».

В селении Мугул (Mughul) был ликвидирован глава местной ячейки ИГ и еще один рядовой боевик.

Провинция Джаузджан является одним из мест дислокации лагерей ИГ в Афганистане. С начала нынешнего года ИГ совершило в Джаузджане три крупных атаки на правительственные силы и талибов.

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