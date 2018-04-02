Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) продлил период доступности финансового кредита Республике Таджикистан (РТ) с 1 марта до 15 мая 2018 года.

По решению Совета ЕФСР, властям РТ необходимо до 1 мая 2018 года принять ряд нормативных актов, закрепляющих договоренности с Евразийским банком развития (Управляющий) в части минимизации рисков возобновления множественности обменных курсов, а также согласовать с Управляющим меры по урегулированию просроченной задолженности перед Управляющим со стороны юридического лица, акционером которого является РТ, сообщается в распространенном пресс-релизе Евразийского банка развития.

Решение о целесообразности дальнейшей поддержки Программы реформ правительства и Национального банка Республики Таджикистан (Программа) финансовым кредитом ЕФСР будет принято Советом ЕФСР на основании отчета Управляющего по оценке реализации этих мер властями РТ.

Из общей суммы кредита в размере 40 млн долларов США, предусмотренной на поддержку Программы, на сегодняшний день стране предоставлен один транш в размере 20 млн долларов США.

Программа нацелена на усиление устойчивости экономики РТ к внешним шокам через повышение гибкости валютного курса и реализацию осмотрительной денежно-кредитной и бюджетной политики, а также реализацию структурных реформ в бюджетном, банковском и энергетическом секторах экономики республики.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.