В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Зарбдарский район Джизакской области студентки местных колледжей сыграли роль работников не сданного в эксплуатацию текстильного комбината «Зарбдор текстил».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе визита в Джизакскую область побывал на предприятии, принадлежащем компании «Зарбдор текстил».

Связавшиеся 30 марта с редакцией Радио "Озодлик" (Узбекская редакция Радио "Свобода") жители Зарбдарского района сообщили, что местные власти организовали «шоу для главы государства» во время его посещения текстильного производства.

На фотографиях, сделанных во время ознакомления Шавката Мирзияева с работой текстильного предприятия и опубликованных на сайте президента, запечатлены сидящие за швейными машинками девушки в одинаковой красной униформе и глава государства, который с большим воодушевлением здоровается с молодыми швеями.

Шавкат Мирзияев явно был рад тому, что местная молодежь обеспечена работой.

«ШОУ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА»

Некоторые жители Зарбдарского района, связавшиеся 30 марта с Радио Озодлик – Узбекской редакцией Азаттыка, назвали картину, запечатленную на этих фотографиях, шоу, которое было организовано для главы государства.

– Местные власти снова обманули нашего уважаемого президента. Всё, что он здесь увидел, – показуха. Дело в том, что девушки, работавшие в тот день на текстильном предприятии, не являются швеями. Все они – студентки местных колледжей. А президент уехал довольным, поверив тому, что здесь обеспечили работой местную молодежь, – сообщил 30 марта Радио Озодлик один из жителей Зарбдарского района, пожелавший остаться неизвестным.

Студентки местных колледжей сыграли роль молодых швей текстильного комбината «Зарбдор текстил», утверждают источники Радио Озодлик.

По его словам, 30 марта он лично наблюдал за «спектаклем», устроенным на текстильном предприятии «Зарбдор текстил».

– К приезду президента специально подготовили студенток колледжа сельского хозяйства и экономики. Их заставили выучить слова, если вдруг президент захочет подойти к ним и поговорить. Эти студентки сыграли роль молодежи, которую местные власти якобы обеспечили работой, – сказал собеседник и в подтверждение своих слов отправил в нашу редакцию фотографию, сделанную 30 марта на территории текстильного предприятия «Зарбдор текстил».

В РОЛЯХ – ТРЕТЬЕКУРСНИЦЫ МЕСТНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ

Пожилая учительница из Зарбдарского района рассказала репортеру Радио Озодлик о том, в день приезда Шавката Мирзияева в область ее внучка, являющаяся студенткой третьего курса одного из местных профессиональных колледжей, поработала несколько часов в роли швеи текстильного предприятия «Зарбдор текстил».

– В день приезда президента она ушла на текстильное предприятие в 5 часов утра, надев красивую униформу, заранее выданную ей и ее однокурсницам. Президент приехал в Зарбдарский район утром, ознакомился с работой «Зарбдор текстил», а затем уехал в Зафарабадский район, – говорит собеседница.

Руководители некоторых колледжей в Зарбдарском районе подтвердили информацию о том, что местные власти организовали «спектакль» к приезду президента Шавката Мирзияева.

– В нашем районе есть четыре колледжа. На третьем курсе каждого колледжа учатся по две группы. Студенток всех этих групп на протяжении двух дней специально готовили в текстильторге. Эти девушки сыграли для президента роль молодых швей, – говорит руководитель одного из местных колледжей, пожелавший остаться неизвестным.

Руководитель другого колледжа в Зарбдарском районе в беседе с репортером заявил, что студенток колледжа отправили на работу на текстильный комбинат по приказу местной администрации.

– Спросите в районной администрации о причине отправки студенток колледжа на текстильный комбинат. Эта идея принадлежит им. Мы лишь выполнили их приказ, – сказал руководитель одного из зарбдарских колледжей.

Однако 30 марта репортеру Радио Озодлик не удалось получить комментарий у местных властей: в администрации Зарбдарского района никто не взял трубку телефона.

«ТЕКСТИЛЬКОМБИНАТ НЕ ГОТОВ НАЧАТЬ РАБОТУ»

Еще один собеседник из Зарбдарского района говорит, что текстильное предприятие «Зарбдор текстил» еще не сдано в эксплуатацию. Вряд ли оно начнет работу в ближайшее время, говорит он.

– Здание текстильного предприятия построили на территории голого поля. За год тут трижды сменился прораб. Первого прораба уволили по подозрению в хищении. Из-за этого стройка остановилась. Сейчас в «Зарбдор текстил» работает максимум четыре-пять человек. Жители Зарбдарского района сдали заявления с просьбой принять их на работу. Но пока никого на работу не приняли. А местные власти сообщили президенту о запуске первой линии и приеме на работу какого-то количества людей. Некоторые люди говорят, что площадь здания не подходит завезенной технологии, что крыша здания расположена слишком низко и поэтому его могут снести, – говорит нашему радио собеседник из Зарбдарского района.

Чиновник, хорошо информированный о процессе строительства здания текстильного предприятия «Зарбдор текстил», говорит о нарушениях установленных норм при строительстве объекта.

– Крышу в таких цехах нужно строить выше, необходимо установить специальный вентилятор для очистки воздуха. Однако крыша в «Зарбдор текстил» построена очень низко. Если они не снесут нынешнюю крышу и не построят заново, работники могут отравиться. Именно поэтому это текстильное предприятие не было сдано в эксплуатацию. Однако наши день и ночь готовили здание к приезду президента и показали ему, что оно уже сдано в эксплуатацию, – говорит один из местных чиновников.

ОТЧЕТ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ МИРЗИЯЕВУ

В беседе с нашим репортером чиновник администрации Джизакской области сообщил о том, что текстильное предприятие «Зарбдор текстил» уже сдано в эксплуатацию. По его словам, к концу этого года на этом предприятии будет создано 1060 рабочих мест.

– 30 марта была запущена первая линия. Будут созданы новые рабочие места для местного населения. До конца апреля будет создано 864 рабочих места, а в четвертом квартале этого года мы создадим еще 196 рабочих мест. В общей сложности 1060 местных жителей будут обеспечены работой. Президент очень обрадовался, узнав об этом, – сказал чиновник областной администрации.

Аналогичная информация приводится и на сайте президента Узбекистана.

Стоит отметить, что общество с ограниченной ответственностью «Зарбдор текстил» было построено по инициативе президента Шавката Мирзияева.

«Моя самая большая цель – обеспечить людей работой, источником дохода. Отныне мы будем меньше экспортировать хлопок за рубеж, перерабатывать его в нашей стране и производить продукцию с добавленной стоимостью», – сказал Мирзияев в ходе ознакомления с работой текстилькомбината.

Согласно официальной информации, проект «Зарбдор текстил», реализованный при содействии банков «Асака», «Алока» и «Ипотека банк», нацелен на дальнейшее развитие текстильной и швейно-трикотажной промышленности, расширение объемов переработки заготавливаемого хлопкового волокна на местных предприятиях и обеспечение населения качественной одеждой. Уставной фонд предприятия составляет 1,3 миллиона долларов США.