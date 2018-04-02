Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 1 апреля досрочно подал в отставку со своего поста. На сайте администрации области опубликовано сообщение о том, что Тулеев написал заявление на имя президента России Владимира Путина с просьбой об отставке по собственному желанию, пишет Медуза.

Аман Тулеев был избран на пост главы Кузбасса 1 июля 1997 года и с тех пор неоднократно переизбирался. Сейчас Тулееву 73 года.

Губернатор подал в отставку через неделю после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. 27 марта на стихийном митинге в Кемерово родственники погибших и пострадавших при пожаре потребовали отставки главы региона. Аман Тулеев к митингующим не вышел, вместо этого попросив прощения за пожар в «Зимней вишне» у Владимира Путина.

В видеообращении к жителям Кузбасса Тулеев заявил следующее: «Считаю это для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя».

И.о. губернатора Кузбасса стал Сергей Цивилев. После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» именно он встречался с участниками митинга, которые требовали отставки местных властей.

Он обвинял в желании «попиариться на горе» Игоря Вострикова, у которого в пожаре погибли трое детей, жена и сестра. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.

Цепочка событий

На следующий день после того, как в торговом центре «Зимняя вишня» начался пожар, в результате которого погибли 64 человека, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поблагодарил президента России Владимира Путина.

«Конечно, велика роль главы государства. Казалось бы, при такой нечеловеческой загрузке, он лично позвонил, определил меры и сказал, что передайте, поклонитесь всем семьям погибших. Лично. За это, конечно, особая благодарность», — сказалТулеев.

Он объявил о выплате компенсаций семьям погибших, но не стал выступать с обращением к жителям Кузбасса.

27 МАРТА

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Тулеев принял участие в совещании, которое, прилетев в Кемерово, созвал Путин. Губернатор обратился к президенту: «Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое».

Затем Тулеев попросил у Путина прощения и рассказал о том, как в Кемерово приехала «вся оппозиционная сила», пытающаяся «решить какие-то свои проблемы». «Это те, кто постоянно бузотерят», — сказал губернатор.

Пока чиновники проводили совещание, на площади Советов в Кемерово продолжался стихийный митинг, среди участников которого были родственники погибших в пожаре. Тулеев, как и Путин, на площадь не приехал.

28 МАРТА

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Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Кемеровской области Нину Лопатину. Причина этих отставок официально названа не была. Какое отношение департамент внутренней политики имеет к пожару, никто не объяснил.

В тот же день Тулеев записал 10-минутное видеообращение. Он сообщил, что «определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей» и «страшно просто раскачивают ситуацию».

29 МАРТА

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Пресс-служба администрации Кемеровской области сообщила, что Тулеев за два дня встретился с 15 семьями погибших в пожаре. На этих встречах обсуждали жилищные проблемы, медицинскую помощь и списание банковских кредитов. Тулеев перечислил свою зарплату за один день на счет, открытый для помощи родственникам жертв пожара.

1 АПРЕЛЯ

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Тулеев объявил об отставке. «С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя», — пояснил губернатор свое решение. Исполняющим обязанности главы Кемеровской области стал Сергей Цивилев, в начале марта назначенный заместителем Тулеева.