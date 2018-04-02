Завершился третий тур чемпионата Таджикистана по футболу, по итогам которого турнирную таблицу высшей лиги возглавил «Худжанд».

В третьем туре футболисты «Худжанда» добились выездной победы над гиссарским «Баркчи» – 1:0. Автором единственного и победного гола стал защитник гостей Хуршед Бекназаров, который отличился на 69-й минуте, сообщает официальный сайт ФФТ.

В заключительном поединке тура столичный «Истиклол» одержал домашнюю победу над турсунзадевским «Регар-ТадАЗом» со счетом 2:1. Оба гола душанбинцы провели в первом тайме. Счет в игре на 15-й минуте открыл Шериддин Бобоев, а спустя восемнадцать минут Эхсони Панджшанбе ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество своей команды. На 69-й минуте полузащитник «Регара» Хайрулло Азизов сократил счет. В оставшееся время до конца матча счет на табло больше не изменился.

Ранее в двух матчах, которые были сыграны в субботу, «Хатлон» взял верх над «Панджшером» – 1:0, а ЦСКА «Памир» сыграл вничью с дебютантом высшей лиги «Куктошем» – 0:0.

Таким образом, по итогам трех сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата возглавил «Худжанд», набравший семь очков. «Истиклол», который имеет матч в запасе, с шестью очками расположился на второй строчке. Замыкает тройку лидеров дебютант высшей лиги «Куктош». Команда из района Рудаки в трех играх набрала 5 очков – хороший показатель для новичка чемпионата.

Матчи следующего, четвертого тура будут сыграны 4, 7 и 8 апреля. В среду, 4 апреля, «Куктош» встретится с «Истиклолом». В субботу, 7 апреля, «Панджшер» сыграет с «Баркчи». Программа тура завершится в воскресенье, 8 апреля, играми «Худжанд» – «Регар-ТадАЗ» и ЦСКА «Памир» – «Хатлон».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus