31 марта таджикский алюминиевый гигант отметил своё 43-летие: именно в этот день в 1975 году на Таджикском алюминиевом заводе была вылита первая алюминиевая чушка, положившая начало отсчету трудовой биографии промышленного гиганта страны.

Мы собрали наиболее интересные факты о ТАЛКО, о которых, возможно, вы не знали.

1. Завод строился почти 30 лет. При этом, процесс строительства самого крупного промышленного объекта в Таджикской ССР, от проектирования до выпуска первой алюминиевой чушки, длился от начала 1960 года и завершился в 1975 году. Но строительство завода продолжалось вплоть до 1989 года.

2. Завод расположен на территории 350 гектаров, а это приблизительно 350 футбольных полей стадиона Фрунзе в Душанбе (площадь футбольного поля стадиона Фрунзе в Душанбе составляет почти 10000 квадратных метров, что равно 1 гектару).

3. На заводе (при полной мощности) могут работать до 15 тысяч рабочих, а это - примерно 15 тысяч семей. Для сравнения, примерно столько же жителей было в Душанбе в 30-х годах прошлого столетия.

4. Претендентов на строительство алюминиевого завода на своей территории было два – Таджикистан и Узбекистан. Соответственно, было подготовлено два ТЭО (технико-экономическое обоснование). Ветераны, работавшие на заводе рассказывают, что ТЭО Таджикистана оказалось на 1 рубль 27 копеек ниже по стоимости. Конечно, это не сыграло главную роль в выборе страны, где будет строиться завод, важную роль сыграли энергетические возможности Таджикистана, ведь на тот момент работала уже Нурекская ГЭС, которая и обеспечивала бы завод нужным объемом электроэнергии.

5. Всесоюзная стройка. В строительстве самого крупного промышленного предприятия Таджикистана принимали участие граждане всех 15 союзных республик СССР.

6. ТАЛКО - единственный алюминиевый завод в Центральной Азии и один из крупных на пространстве СНГ.

7. На сегодня ТАЛКО работает на 30% от проектной мощности из-за плохой конъюнктуры рынка. Проектная мощность завода составляет 517 тысяч тонн алюминия в год. Больше всего алюминия было выпущено на заводе в 1988 году, объем составил 457 тысяч тонн: этот производственный показатель был выдержан вплоть до 1990 года. Больше завод так и не смог выпустить такой объем алюминия.

8. В 90-е годы чтобы изготовить алюминий завод на 90% импортировал сырьё, сейчас же, благодаря стратегии перехода на местное сырьё, завод на 60% использует местное сырье для выпуска алюминия.

9. На ТАЛКО производили телевизоры и автомобильные колеса. К примеру, в 1992 году совместно с фирмой Суисии (Швейцария) были выпущены первые телевизоры «Сольфра».

10. Алюминиевые компании поругались. ТАЛКО и РУСАЛ (Компания «Российский алюминий») долгое время были в «ссоре» из-за возникших коммерческих споров. В результате этого, РУСАЛ подал иск в Швейцарский арбитражный суд на ТАЛКО и в 2013 году суд вынес решение о том, что ТАЛКО должна выплатить более 274 миллионов долларов США Hamer Investing Ltd - дочерней компании РУСАЛ за понесенные убытки, включая все судебные издержки. Это самое крупное судебное дело международного уровня Таджикистана. Итог этих разногласий оказался вполне оптимистичным - в марте 2017 года компании подписали мировое соглашение и, тем самым, положили конец всем возникшим спорам.

А вы знали?

- До открытия промышленного способа получения алюминия, этот металл был дороже золота. В 1889 году британцы, желая почтить богатым подарком великого русского химика Дмитрия Менделеева, подарили ему весы из золота и алюминия.

- Для производства 1000 кг чернового алюминия требуется 1920 кг глинозёма, 65 кг криолита, 35 кг фторида алюминия, 600 кг анодных графитовых электродов и около 17 МВт ч электроэнергии.

- До конца XIX века алюминий в промышленных масштабах не производился.

- Вторая мировая война значительно стимулировала производство алюминия. Так, в 1939 году общемировое его производство, без учёта СССР, составляло 620 тысяч тонн, но уже к 1943 году выросло до 1,9 миллиона тонн. Мировое производство алюминия в 2017 году составило 63 миллиона 385 тысяч тонн, что на 5,8% больше уровня 2016 года.

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