Владельцы кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» с целью увеличить сдаваемую в аренду площадь проводили в здании перепланировки, которые помешали эвакуации во время пожара. Об этом представитель следствия заявил на заседании суда по избранию меры пресечения Юлии Богдановой, гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», пишет Медуза.

По версии СК, перепланировка создала препятствия на путях эвакуации и привела к повреждению систем оповещения людей и автоматического пожаротушения. Богданова заявила, что не знала о неисправностях.

Юлия Богданова обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Суд арестовал ее.

31 марта в Кемерово также рассматривается вопрос об аресте главы областного Госстройнадзора Танзилии Комковой. Она обвиняется в злоупотребленеии должностными полномочиями.

Ранее по делу о пожаре в Кемерово были задержаны пять человек — управляющая и директор торгового центра, сотрудник и руководитель компании по обслуживанию пожарной сигнализации и охранник.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 40 детей.