Группа «Память-201» продолжает разыскивать и восстанавливать могилы когда-то знаменитых, а теперь забытых людей, похороненных на душанбинском погосте.

Еще пару лет назад все те, кто оказывался на русском кладбище в Душанбе, особенно те, кто знал, как выглядело это скорбное место раньше, страдали. Этим погостом практически никто не занимался – родственники покойных давно разъехались; могильные ограды, памятники и кресты растаскивали жители ближайших кишлаков, а по кладбищенским тропинкам бродил домашний скот.

В принципе, такие печальные картины здесь до сих пор не редкость, но кое-что изменилось, во всяком случае, в самом начале кладбища, как раз там, где захоронены легенды нашей республики – приезжие и урожденные таджикистанцы – тут все чисто и аккуратно.

Например, сегодня, 31 марта здесь проводится очередной субботник; проводит его общественная организация «Память-201», которой руководит историк Гафур Шерматов.

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Несколько лет назад Шерматов с добровольцами начал поиск могил неизвестных солдат, которые скончались во время Великой Отечественной войны в эвакуационных госпиталях, расквартированных в тогда еще Сталинабаде.

Параллельно с поисками солдатских захоронений, Шерматов стал находить могилы выдающихся деятелей, похороненных в Душанбе: восстанавливал разрушенные памятники, подключал к своему занятию неравнодушных.

Неравнодушных набралось немало: на каждый такой субботник теперь приходят до 500 человек.

- Мы проводим субботники постоянно, и персонал кладбища, надо отдать им должное, тоже начал облагораживать территорию, - говорит Шерматов. – Теперь первые 300-400 метров захоронений на кладбище почти в полном порядке.

Среди неравнодушных Шерматов сумел найти даже меценатов. Например, предприниматель Абдукадыр Абдусамад - уроженец Афганистана выделяет группе «Память-201» средства, на которые организация восстанавливает памятники.

- До него помощь, которую получала группа «Память-201», была, например, от посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова. Мы ему очень благодарны, конечно, но его поступок понятен. Что касается Абдукадыра, то у этого человека нет прямой связи с историей, которую мы пытаемся сохранить, но он нам помогает, - говорит Шерматов.

И российского дипломата, и афганского предпринимателя, а еще начальника госпиталя при 201-й РВБ – Магомеда Магомедова, сегодня совет ветеранов российской военной базы наградил почетными грамотами - «За активное участие в увековечивании памяти защитников Отечества».

- Над многими могилами, которые мы обнаружили, российские организации берут шефство и ухаживают за ними. Например, сегодня военный госпиталь берет ответственность за могилы начальников эвакогоспиталей – Арихбаева и Рабиновича, - объясняет Шерматов.

Активист говорит, что поиски могил выдающихся личностей он продолжает. Например, сейчас идут поиски могилы героя СССР Новосельцева и заслуженного артиста РСФСР Ивана Чувелёва, который сыграл в таких культовых советских фильмах, как «Дети капитана Гранта», «Волга, Волга» и многие другие.

- Мы их найдем, я даже не сомневаюсь, - говорит Шерматов. – Как, например, после долгих поисков, мы нашли в прошлом году могилу великого педагога, актера, режиссера Бориса Бибикова, или могилу строителя дороги из Термеза в Душанбе – Варшака Карамова, и могилы многих-многих других людей, которые заслуживают того, чтобы о них помнили.

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