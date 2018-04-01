Сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар назначен заместителем министра иностранных дел, сообщает 30 марта газета «Нейтральный Туркменистан», на которую ссылается CA-NEWS.
Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Ранее, Сердар был избран депутатом Меджлиса (парламента) страны.
Сын главы государства баллотировался в парламент по 25-му избирательному округу «Душак». Голосование состоялось в минувшее воскресенье, 25 марта.
За депутатский мандат помимо Бердымухамедова боролись заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 10 этрапа (района) Кака Огулджерен Гурдова.
Сердар Бердымухамедов получил 25700 голосов избирателей (91,42%). За Огулджерен Гурдову проголосовали 2412 избирателей (8,58%). Всего в этом округе в списки избирателей было внесено 30 316 человек.
Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. В 2008-2011 года он учился в Дипломатической академии МИД России и получил специальность специалиста по международным отношениям. В 2011-2013 годах, он также учился в Женеве в Центре политики безопасности и получил специальность специалиста по европейской и международной безопасности.
Сейчас он также занимает пост председателя парламентского комитета по законодательству и его нормам, имеет военный чин майора.
В октябре 2017 года президент Бердымухамедов наградил сына медалью им. Мяликглы Бердымухамедова (своего отца, то есть дедушки Сердара) за заслуги перед отечеством.
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Сергей из Мары4 часа назад
Талантливый сын скоро заменит отца на его не лёгком посту отца всех туркмен. Будет новый глава страны и братишка всех туркмен. Это как бы намёк скульптора на их новый образ для будущих памятников. Можно начинать уже лепить заготовки.
Роберт Мугабе1 день назад
Где-то совсем рядом я слышал такое. Не помню, но кого-то назначали также в МИД, не подумал бы такое про Таджикистан. У нас вряд ли 😂.
Максим (имя изменено)1 день назад
Ну монархия настоящая....