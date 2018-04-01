В Душанбе 30 марта состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Аслова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Республике Таджикистан Олегом Ивановым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные темы дальнейшего развития взаимодействия двух стран, в том числе вопросы подготовки предстоящего официального визита Президента Республики Беларусь в Республику Таджикистан, cообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Также на встрече были затронуты вопросы предстоящего заседания Совета министров иностранных дел государств участников СНГ, которое состоится 6 апреля в Минске.

Между тем, как сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана, официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Душанбе запланирован на 15-16 мая.