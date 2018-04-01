В Казахстане 39 человек, в том числе 13 детей в возрасте от 5 лет, отравились мороженым, сообщили в управлении здравоохранения Южно-Казахстанской области, пишет РИА Новости.

Предположительно, все, кто обратился в больницу, ели мороженое в одном месте.

В управлении здравоохранения подчеркнули, что число отравившихся может возрасти.

Ранее местные СМИ сообщили, что в инфекционную больницу Шымкента за два дня с острой кишечной инфекцией поступили 23 человека, причиной отравления которых, предположительно, стало мороженное.

Как рассказывает Sputnik Казахстан со ссылкой на родителей отравившихся детей, ларек по продаже мороженого находится недалеко от парка "Қиял әлемі" ("Мир фантазий").

Точка продажи опасного лакомства сейчас закрыта.