АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 АПРЕЛЯ

- С 1 апреля на общественном транспорте города Душанбе действует единая карта Cityсard: наличные деньги за проезд приниматься не будут.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 АПРЕЛЯ

Международный день детской книги.

2001 – В РТ завершена денежная реформа. Вопреки прогнозам скептиков, сомони занял место ушедшего в небытие рубля, без всяких хлопот и лишнего шума.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 АПРЕЛЯ

1935 – Родился культуровед, заслуженный работник Таджикистана Зайниддин Хакимов.

1958 – Родился заслуженный актер театра и кино Таджикистана Лутфулло Давлатов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами дождь (выше 2500 м снег), гроза. Ветер западный 4-9 м/с, местами усиление до 18-23 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в отдельных районах дождь (ночью выше 2000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: 11-13 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 4-9, временами усиление до 18-23 м/c. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 16-18 тепла.