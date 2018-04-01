АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

- 31 марта в Душанбе продолжит работу международная универсальная выставка “Таджикистан-2018”. Вход свободный. Начало в 9:00.

- 31 марта в комплексе «Диар Душанбе» продолжит работу третья маркетинговая конференция Best Marketing Craft – 2018 «Digital & Creative Days». Мероприятие состоится при поддержке Digital партнёра - компании «МегаФон Таджикистан». Спикеры BMC-2018 рассказывают о том, как работать в новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов.

- 31 марта Государственный русский драматический театр им. Вл. Маяковского приглашает на спектакль "Бунт невесток" в постановке режиссера Мустафаева. Начало в 15:00 на сцене академического театра им. А. Лохути (3 этаж).

- С 1 апреля на общественном транспорте города Душанбе будет действовать единая карта Cityсard: наличные деньги за проезд приниматься не будут.

- 1 апреля на Центральном стадионе Гиссара состоится игра между «Истиклолом» и «Регар-ТадАЗом». Начало в 19:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 МАРТА

1930 – Создана Вахшская опытная селекционная станция хлопководства.

1935 – Вошла в строй автодорога Душанбе-Ура-Тюбе-Ленинабад, соединившая центр республики с ее севером.

1960 – Сдана в эксплуатацию Перепадная ГЭС на реке Вахш.

1960 – На втором Международном кинофестивале стран Азии и Африки в Каире кинофильм «Судьба поэта» получил первую премию.

1975 – Вошел в строй Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) – крупнейшее предприятие цветной металлургии стран Средней Азии.

1993 - Были убиты председатель Народного фронта Таджикистана Сангак Сафаров и командир спецбригады МВД РТ Файзали Саидов.

2004 - В Таджикистане уничтожены все запасы противопехотных мин.

2015 - Генеральная прокуратура Таджикистана направила письмо силовым структурам о том, чтобы воздержаться от оглашения имен людей, задерживаемых за нарушение закона, до тех пор, пока их вина в преступлении не будет подтверждена в суде.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 АПРЕЛЯ

День смеха.

Международный день птиц.

1960 – В Сталинабаде начал работу завод по выпуску силикатного кирпича.

1987 – В Таджикистане основано издательство «Адиб».

2000 – В соответствии с Общим Соглашением о мире и национальном согласии прекратила свою деятельность Комиссия по национальному примирению.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 АПРЕЛЯ

1941 – Родилась заслуженная актриса театра Таджикистана Бибимох Маликова.

1943 - Родился поэт Султон Шахзода.

1946 - Родился журналист Рахматихудо Додихудоев.

1948 – Родился журналист Огоназар Мавлоназаров.

1951 – Родился профессор Абдулхай Махмадаминов.

1951 – Родился писатель и журналист Додохон Эгамзода, главный редактор газеты «Нилуфар» (Худжанд).

1954 – Родился Народный артист Таджикистана Ибодулло Машрабов.

1955 – Родился композитор Манзура Хасанова.

1961 - Родился журналист Абдурауф Муроди.

1963 - Родился журналист Камоли Курбониён.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 8-13 мороза, днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла,.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 15-17 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами дождь (выше 2500 м снег), гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 16-21 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 15-17 тепла.