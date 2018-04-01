Во время встречи с детьми-сиротами в Худжанде Эмомали Рахмон пообещал исполнить мечту Гулмиры Хасановой – круглой сироты из Шахристана.
Школьница попросила президента помочь ей поступить в вуз. Эмомали Рахмон спросил у нее, какую специальность она хотела бы получить. Гулмира ответила, что хотела бы стать психологом.
«Все, с 1 сентября этого года Вы – студентка Таджикского национального университета!», - заявил глава Таджикистана, добавив, что девушке будет выделено место в студенческом общежитии.
Президент поздравил круглых сирот, прибывших из 15 городов и районов Согдийской области в Худжанд с ним на встречу, с Наврузом и пожелал им здоровья, отличной учебы и прилежного поведения. Президент вручил детям подарки - одежду, обувь, материальную помощь и другие ценные подарки.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Фаридуни Хистеварзи20 часов назад
Худованд агар барои чавон кардани ин родмард чони маро гирад, ман рози хастам. Ба ин марди Худо, эй хамватан шукрона бочд кард.
хаджи1 день назад
показуха
ЯАД1 день назад
Аш до слёз ... Бехтарин президент Э. Раҳмон я думаю как он ещё долго у нас не будет
Роберт Мугабе2 дня назад
Я же говорил, что этому народу нужен падишах...
Имон2 дня назад
Молодец! Лишь бы чиновники не "забыли" выполнить поручение.
Фирдавс2 дня назад
Девочка не дура оказалась. Попросила о себе только...
Сухроб2 дня назад
Худо нигахбонат бошад эй марди худо