Во время встречи с детьми-сиротами в Худжанде Эмомали Рахмон пообещал исполнить мечту Гулмиры Хасановой – круглой сироты из Шахристана.

Школьница попросила президента помочь ей поступить в вуз. Эмомали Рахмон спросил у нее, какую специальность она хотела бы получить. Гулмира ответила, что хотела бы стать психологом.

«Все, с 1 сентября этого года Вы – студентка Таджикского национального университета!», - заявил глава Таджикистана, добавив, что девушке будет выделено место в студенческом общежитии.

Президент поздравил круглых сирот, прибывших из 15 городов и районов Согдийской области в Худжанд с ним на встречу, с Наврузом и пожелал им здоровья, отличной учебы и прилежного поведения. Президент вручил детям подарки - одежду, обувь, материальную помощь и другие ценные подарки.

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