Абдуазиз Раджабов, уроженец района Хамадони Хатлонской области Таджикистана, известен на родине как Ходжи-Пиёда (пеший паломник). Он бывший спортсмен и педагог, Заслуженный работник физкультуры и спорта Таджикистана, мастер спорта СССР, а в последние годы — путешественник, обошедший пешком десятки стран Евразии и трижды совершивший пешие паломничества к исламским святыням в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). В ходе своих путешествий он прошел в общей сложности более 40 тысяч километров дорог — расстояние, равное длине экватора земного шара, пишет ИА Фергана.

Недавно Абдуазиз Раджабов, которому на днях исполнилось 70 лет, вернулся из своего последнего похода, продолжавшегося почти год. После короткого отдыха он начнет готовиться к очередному, еще более длительному путешествию. На сей раз Ходжи-Пиёда хочет пройти пешком все страны Евросоюза, а также Северной и Латинской Америки. Впечатлениями о прошлых походах и планами на будущее паломник поделился с корреспондентом «Ферганы».

Спортсмен, пограничник, паломник

Абдуазиз Раджабов родился в семье дехканина. По окончании средней школы поступил в ПТУ, получил специальность электрика. Затем окончил физкультурный техникум в Душанбе. В 1966 году стал чемпионом Таджикистана по вольной борьбе в весовой категории 48-56 кг. Более 20 лет проработал в спортивной школе родного района преподавателем физкультуры и тренером по вольной борьбе, за что получил звание заслуженного работника физкультуры и спорта. После распада СССР Раджабов пошел служить в погранвойска на таджикско-афганскую границу. Завершил военную карьеру в 2004 году в звании майора.

Выйдя на пенсию, Абдуазиз Раджабов решил посвятить отставшую жизнь путешествиям. Он хотел воплотить свою давнюю мечту: совершить хадж (паломничество) в Мекку и Медину пешком. А заодно посетить и другие страны — ознакомиться с их достопримечательностями, пообщаться с людьми.

Первое пешее путешествие Абдуазиза Раджабова началось из Москвы, куда в 2005 году он и еще шестеро его спутников приехали для получения необходимых виз.

Из российской столицы путники отправились в Казань, затем посетили Ижевск, Волгоград, Элисту, Махачкалу, Грозный, Баку, Тбилиси, Стамбул, Дамаск, Амман и, наконец, дошли до Мекки и Медины. Совершив религиозные обряды, путешественники отправились в обратный путь. Пройдя столицы Иордании, Сирии, Турции, Грузии, Азербайджана, а затем российские Грозный и Махачкалу, путники направились в Казахстан.

Последний отрезок маршрута — из Шымкента через Ташкент, Бухару и Турсунзаде в Душанбе — Абдуазиз Раджабов преодолевал один: все его спутники на разных этапах пути один за другим покинули его, устав идти пешком и вернувшись на родину транспортом. Путешествие Ходжи-Пиёда продолжалось 9 месяцев и 12 дней.

Встреча с Ахмадинежадом

В 2012 году Абдуазиз Раджабов решил опять совершить паломничество. На этот раз вместе с ним в путь отправились еще 10 жителей разных городов и районов Таджикистана. Оформив в Душанбе необходимые документы, они прошли по маршруту Душанбе — Курган-Тюбе (ныне Бохтар) — Пяндж — Шерхон Бандар (Афганистан) — Кундуз — Баглан — Мазари-Шариф — Шиберган — Герат — Тус (Иран) — Мешхед — Нишапур — Тегеран — Исфахан — Кум – Шираз — Бандарабад — Шарджа (ОАЭ) — Дубай — Эр-Рияд — Медина — Мекка. Из 11 членов команды паломников-пешеходов к концу пути вместе с Ходжи-Пиёда остались всего трое. Остальные, не дойдя до финальной точки маршрута, отказались от дальнейшего путешествия и вернулись домой. Для Абдуазиза Раджабова этот поход длился 6 месяцев и 16 дней.

В афганском Мазари-Шарифе путники посетили знаменитую Голубую мечеть, в которой по преданию погребен Али ибн Абу Толиб — двоюродный брат и зять пророка Мухаммада. В Герате посетили мавзолеи великих мыслителей XV века Абдурахмана Джами и его ученика Алишера Навои. В иранском городе Тус Абдуазиз Раджабов со спутниками побывали в мавзолее таджикско-персидского поэта Абулкасима Фирдоуси, автора поэмы «Шахнаме», в Мешхеде — в мавзолее Имама Ризы, в Нишапуре — в мавзолее Омара Хайяма и Аттара, в Ширазе — поэтов Саади Ширази и Хафиза Ширази.

Абдуазиз Раджабов показывает фото с бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом

В Тегеране паломники посетили Олимпийский комитет Ирана. Особенное впечатление на них произвел огромный спортивный стадион «Азади», который вмещает в себя около 80 тысяч зрителей. В Бандарабаде Олимпийский комитет организовал таджикским путешественникам встречи с местными спортсменами. Более того, руководители комитета сообщили тогдашнему президенту Махмуду Ахмадинежаду о прибытии пеших паломников из Таджикистана. Он выразил желание принять гостей в своей резиденции в Тегеране. Таджикистанцы были глубоко впечатлены таким гостеприимством иранцев.

«Был очень радушный прием, — говорит Ходжи-Пиёда. — Несмотря на высокий пост, господин Ахмадинежад оказался очень скромным и земным человеком. Он пожелал нам благополучного паломничества. А я ему подарил таджикскую тюбетейку».

Самым захватывающим, по словам Абдуазиза Раджабова, был афганский участок пути, на котором путников ожидали встречи и с военными, и с талибами. В Мазари-Шарифе (центре провинции Балх) их принял тогдашний губернатор Балха Атта Мухаммад Нур. Он устроил паломникам угощение и вручил каждому по $100, пожелав счастливого пути.

В Кундузе странников остановили военнослужащие контингента НАТО. Когда узнали о цели путешествия, их отпустили, предупредив, однако, что их ждет «нелегкий путь», ведь многие районы, через которые они должны пройти, находятся под контролем талибов.

- На самом деле недалеко от города Герат нас остановили боевики движения «Талибан». Они спрашивали, кто мы такие, куда и зачем идем. После того, как мы объяснили им, что пешком совершаем паломничество, как и наши предки сто лет тому назад, талибы отпустили нас, сказав, что это благое дело, и больше нас никто не остановит, — рассказывает Раджабов.

В гостях у кумира

В следующем, 2013 году Ходжи-Пиёда, взяв с собой шесть спутников, вновь вышел в путь по маршруту Душанбе — Мекка и Медина, однако на этот раз паломники пересекли Афганистан, вышли в пакистанский Лахор, затем отправились в Дели, дошли до южной оконечности полуострова, на пароме добрались до Шри-Ланки, вернулись в Индию, на самолете перелетели в Объединенные Арабские Эмираты и оттуда прибыли в Саудовскую Аравию.

Абдуазиз Раджабов держит фото с бывшим губернатором афганского Балха Аттой Мухаммадом Нуром

В Лахоре путники посетили мавзолей поэта и мыслителя XX века Мухаммада Икбола, в Индии — архитектурный комплекс Тадж-Махал. Во время путешествия по Шри-Ланке с Абдулазизом Раджабовым случилась неприятность, из-за которой пришлось задержаться на острове почти на две недели.

- Меня укусило какое-то насекомое, начались судороги. В это время из нашей группы остались всего два человека — я и мой спутник Раджабали. Он остановил на улице одного таксиста и мимикой объяснил, что нужно вызвать машину скорой помощи.

В больнице нас спрашивали на английском, а мы отвечали на таджикском, узбекском и русском языках, но они нас не понимали. Наконец, пришел местный врач, который учился в России. Позже он рассказал, что женат на русской женщине, и у них два сына. На мое выздоровление ушло 12 дней, я похудел на 9 килограммов. Из этого случая я сделал два вывода — нужно учить английский язык и делать прививки от укусов экзотических насекомых, — вспоминает Ходжи-Пиёда.

В Мумбае Ходжи-Пиёда и его спутник очень хотели встретиться с Амитабхом Баччаном — известным актером, кумиром многих таджикистанцев. Просили таксиста довезти до его дома. Актера дома не оказалось, но их приняли его помощники. Ходжи-Пиёда объяснил им, что на его родине очень любят Амитабха Баччана, и они уполномочены передать эту симпатию таджикистанцев их кумиру. Через своих помощников Амитабх Баччан сообщил, что он находится в Дели, и попросил подождать, когда он вернется в Мумбай через несколько дней. Но приближался Иди Курбан (праздник жертвоприношения), и странники спешили в Мекку. Они извинились перед актером. Он распорядился купить гостям авиабилеты и проводить их в аэропорт. Ходжи-Пиёда и его спутник на самолете вылетели в город Дубай.

На перекрестке трех религий

Свой четвертый пеший поход Абдуазиз Раджабов начал с путешествия из Душанбе в Москву через Кыргызстан и Казахстан. В российской столице Ходжи-Пиёда попал на прием к послу Таджикистана в России Имомуддину Сатторову. В беседе путешественник упомянул, что хотел бы посетить священные места в Израиле.

- Посол познакомил меня с членом Конгресса бухарских евреев в странах СНГ Яковом Петровичем (видимо, речь идет о Якове Левиеве, уроженце Душанбе, президенте Конгресса бухарских евреев России в 2001-2007 годах. - Прим. «Ферганы»). Он спросил его, есть ли кто-нибудь в Тель-Авиве, чтобы встретить нас. Яков Петрович быстро вышел на связь с нашим земляком, уроженцем Фархорского района Таджикистана Нурали Эмомовым, который со своей семьей живет в этом городе. Нурали сказал, что с удовольствием встретит и поможет нам.

- Я хочу донести до жителей разных континентов земного шара, что в середине евразийского континента есть небольшая и очень красивая страна — Таджикистан — с добродушным и гостеприимным народом. Всех, кого я встречаю, приглашаю посетить нашу родину. Благодаря паломничеству пешком я познакомился и подружился с бывшим президентом Дагестана Рамазаном Абдулатиповым, чемпионами олимпийских игр и мира по вольной борьбе Леваном Тедиашвили и Александром Медведем, президентами, актерами, спортсменами и многими другими интересными людьми.

- Как вам удается преодолевать такие большие расстояния? Вы продолжаете путь в любую погоду?

- Я психологически и физически готовлю себя к трудностям пешего путешественника. В моем рюкзаке всегда имеется маленькая палатка и спальный мешок, которые я могу разложить где угодно и отдохнуть до утра. Мы обычно в день проходим пешком от 40 до 50 км. Место ночлега выбираем вдоль дорог, где слышен звук проезжающих автомашин — там дикие животные опасаются нападать на людей. Во время молитвы я всегда повторяю слова: «О, Аллах, береги всех своих сотворенных, в том числе нас — пеших паломников».

- Кроме спальника и палатки, что еще вы несете на себе?

- С собой берем сухарики, печенье, питьевую воду, консервы, кухонный нож, туалетные принадлежности, дорожную карту, пару запасных кроссовок, молитвенный коврик и, конечно, Коран. Еще у меня всегда с собой портрет нашего президента, флаг Таджикистана, маленькие сувенирные флажки, 10-15 национальных тюбетеек на подарки, а также личные документы и фотографии.

- Вам приходится каждый раз получать визы, нужны средства на питание, транспорт, прочие расходы. Кто-нибудь материально вас поддерживает?

- Я путешествую за счет своей пенсии и добровольной помощи добрых людей. Также я благодарен руководствам МИД Таджикистана, Комитетов по делам молодежи и спорта, по развитию туризма, послам и консулам нашей страны, которые находятся за рубежом. Они всячески помогают мне и моим спутникам в оформлении документов и получении виз. Морально меня поддерживает моя семья — два сына, дочка и супруга Оламби Давлатова. Она педагог с 45-летним стажем.

- А были ли случаи, когда вас задерживали представители правоохранительных органов и более пристрастно вами интересовались?

- Да, бывало и такое. Но после проверки документов, убедившись, что мы ни в каких списках не значимся и являемся обычными путешественниками, нас сразу отпускали. Мы не проводим какие-то акции, не занимаемся политикой, мы приходим в каждую страну с миром и добром.

- Желаю вам удачи в новом походе.

- Спасибо. Вы тоже присоединяйтесь к нашей группе пеших паломников!

Нам дали визу сроком на 12 дней. Времени было мало, поэтому пришлось отправиться в Тель-Авив на самолете. В аэропорту нас встретил Нурали вместе с супругой Беллой Мингаевой. Они 35 лет назад познакомились в России и после распада СССР решили уехать на историческую родину Беллы — в Израиль. У четы две дочки и сын. Все прекрасно говорят на таджикском и русском языках. В Тель-Авиве мы ночевали в отеле Мордехая Кимягарова — брата известного таджикского кинорежиссера Бориса Кимягарова. Гостиница напомнила мне Самарканд и Бухару. Везде звучала таджикская музыка, люди общались на бухарском диалекте таджикского языка.

Узнав о нашем пребывании в отеле, к нам приходили десятки бухарских евреев — бывших наших соотечественников. Со слезами на глазах они слушали наши рассказы о родине. Многие из них говорили о своих планах приехать в гости в Таджикистан. В Иерусалиме в течение 10 дней мы посетили все священные места мусульман, иудеев и христиан: мечеть Аль-Аксу, Храмовую гору, Стену Плача, гробницы пророков Ибрагима (Авраама), Довуда (Давида), Сулеймана (Соломона), Мусо (Моисея). Это было незабываемое и очень трогательное путешествие, — рассказывает Абдуазиз Раджабов.

Из Душанбе в Америку

Недавно Абдуазиз Раджабов вернулся из своего последнего, пятого по счету, похода, который начался в марте 2017 года. На этот раз он с пятью спутниками отправился на Восток — в Китай, пройдя который, добрался до Японии, затем посетил Шри-Ланку, Индию, ОАЭ, Азербайджан, Грузию, пересек российский Кавказ, дошел до Москвы и через Казахстан и Киргизию вернулся в Таджикистан. И, как всегда, Ходжи-Пиёда оказался самым стойким — он единственный из группы выдержал этот поход до конца.

Свое 70-летие Абдуазиз Раджабов хочет отметить путешествием по новым местам — пройти страны Европы, Северной и Южной Америки. Он мечтает встретиться с такими известными личностями, как Пеле, Марадона, Рауль Кастро.