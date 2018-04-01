Как сегодня действует некогда один из самых авторитетных на советском пространстве вузов - Таджикский технический университет, каким образом решается кадровый вопрос в этом учебном заведении и почему квотники вуза не могут найти работу по месту жительства, в интервью «АП» рассказал ректор Таджикского технического университета имени Осими Хайдар Одиназода.

- Расскажите о деятельности Таджикского технического университета. По каким специальностям здесь готовят кадры, сколько студентов обучается в данном вузе?

- Сегодня Таджикский технический университет является базовым техническим вузом в республике по подготовке квалифицированных инженерных кадров в области энергетики, строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, связи, информационных технологий и коммуникации.

В настоящее время в университете на 41 кафедре по 72 специальностям обучаются 9130 студентов по программе бакалавриата, 6777 из которых - студенты дневной формы обучения и 1555 - заочной. Еще 516 студентов обучаются в магистратуре, и 282 студента получают второе высшее профессиональное образование. При университете функционируют Центр карьеры и Центр повышения квалификации. Две специальности университета: «электрические станции» и «проектирование зданий и сооружений» - получили международную аккредитацию (Certificate EUR-ACE). Международная аккредитация с присвоением европейского знака качества EUR-ACE (European Accredited Engineer) - свидетельство того, что выпускники будут востребованными среди лучших работодателей, а знания и практические навыки, полученные во время учебы, соответствуют высшему профессиональному уровню.

- Какие изменения произошли в деятельности ТТУ за последние годы? Сколько новых кафедр и факультетов открыто, какие кафедры решили закрыть и почему?

- Одним из основных изменений за последние годы является полный переход на трехступенчатую систему образования (бакалавриат, магистратура и докторантура). Прием текущих экзаменов осуществляется по тестовой системе в компьютерных тестовых центрах при каждом факультете.

Для оптимизации системы управления были произведены структурные изменения, в том числе посредством объединения механико-технологического факультета и факультета химической технологии и металлургии был образован факультет инновационных технологий. Это было сделано в силу ряда факторов, таких как схожесть направления подготовки специалистов, недостаточное количество студентов на одном из факультетов. Соответственно, кафедры данных факультетов, имеющие схожие направления деятельности и преподаваемые дисциплины, были объединены. Таким образом по всему университету на базе 12 кафедр путем объединения образовано 6 кафедр.

Следует отметить, что при этом штатные единицы кафедр остались почти без изменения.

В народе естественно-технические науки считаются «трудными», и немногие решаются рискнуть преодолеть эти «трудности». с сайта ТТУ

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- В советские годы данный вуз считался одним из лучших по уровню преподавательского состава. Однако с 90-х многие из опытных специалистов покинули страну. Ощущается ли нехватка кадров? Как решается этот вопрос?

- Все относительно. Если иметь в виду результаты сравнения с вузами Таджикистана, действительно, в 70-е и 80-е годы рейтинг Таджикского политехнического института был неплохим. После развала СССР большая часть русскоязычных преподавателей нашего университета уехала. Вначале нехватка опытных преподавателей ощущалась сильно.

Анализ научной деятельности университета за 60 лет существования показывает, что за этот период подготовлено более 396 докторов и кандидатов наук. Из них в советские годы (за 35 лет) в университете работали 240 остепенённых преподавателей, среди которых было всего 3 доктора наук. За 25 лет независимости Таджикистана 42 преподавателя защитили докторские и 167 кандидатские диссертации.

В советские годы (35 лет деятельности вуза) в Политехническом институте работало 3 доктора наук. За 25 лет независимости Таджикистана докторами стали 42 преподавателя ТТУ.

Для заполнения освободившихся мест руководство университета прикладывает все возможные силы. Мы наладили международное сотрудничество с более чем 100 вузами дальнего и ближнего зарубежья. За счёт спецсредств университета имеем возможность отправлять соискателей учёных степеней в аспирантуру и докторантуру за пределы страны. Усилиями университета остепененность в университете на сегодняшний день составляет 45%.

- Другая причина нехватки опытных кадров во многих вузах – увеличение количества специальностей, групп. Не считаете ли, что эта практика также вредит качеству подготовки специалистов?

- На наш взгляд, открытие новых специальностей и групп не является основной причиной нехватки кадров. Новые специальности открываются согласно поручениям руководства страны и потребностям рынка труда. Необходимо отметить, что при открытии новой специальности материальная, научно-техническая база и кадровый потенциал университета проверяются соответствующими органами. Так, например, в прошлом году в нашем университете было открыто 9 новых специальностей, в том числе «тепловые электрические станции», «строительство и эксплуатация гидроэлектрических станций», «безопасность автоматизированных систем обработки информации и управления» и т.д. Все эти специальности соответствуют требованиям рынка труда.

Ректор Таджикского технического университета Хайдар Одиназода.

- На пресс-конференции в конце января Вы заявили, что при выделении квот не учитываются требования местного рынка. Также Вы сообщили, что в большинстве случаев уровень этих студентов не отвечает требованиям. Чем обоснованы Ваши слова?

- На данный момент в нашем университете обучаются 185 студентов по квоте президента Республики Таджикистан. К сожалению, по окончании учебы студенты не могут найти себе работу по своей специальности, так как те регионы, из которых они прибыли, не могут обеспечить их работой, соответствующей их специальности. К примеру, по президентской квоте наш университет окончили в 2014 году Ахдияи Джумъа из Айнинского района по специальности 500101-08 – «технология и оборудование производства натуральных волокон» и в 2015 году Адолат Рахматова из Бальджуванского района по этой же специальности. К тому же в 2017 году Давлатбеков Г.Ф. и Диловаров М.Р., будучи квотниками из Шугнанского и Ванчского районов, окончили университет по специальности 370205 - «тяговый состав железнодорожного транспорта (тепловозы)». Насколько известно, в Айнинском и Бальджуванском районах хлопок не перерабатывается, и в ближайшие годы эксплуатация железных дорог в ГБАО не намечается. Более того, сами хукуматы районов не трудоустраивают тех выпускников университета, которых направляли на обучение по квоте; они пишут, что у них в районе просто нет таких специализаций. У нас целая папка таких писем.

Таджикский технический университет никогда не возражал против обучения студентов по квоте президента. Наоборот, мы многократно говорили, что в университете имеется возможность увеличить число студентов, обучающихся по квоте, почти в два раза. Уверен, что в каждом районе есть одаренные, подготовленные ребята, пусть они приходят для приобретения необходимой для их района профессии, и университет поможет им в этом.

Хочу отметить, что из 185 студентов, обучающихся по квоте, только четверо учатся на «хорошо» и «отлично», остальные (181 студент) имеют среднюю оценку «удовлетворительно». По академической неуспеваемости трое студентов, обучавшихся по квоте, были отчислены из числа студентов.

Скажу также, что если специалист образованный и конкурентоспособный, то он никогда без работы не останется.

Одна из задач ТТУ - привлечение большего количества девушек в инженерные специальности, изменение стереотипов о том, что инженерия - это только мужская профессия. с сайта ТТУ

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- Согласно показателям Тестового центра среди абитуриентов технические науки не пользуются спросом. Как Вы думаете, в чем причина?

- В народе естественно-технические науки считаются «трудными», и немногие решаются рискнуть преодолеть эти «трудности». Анализ многолетних результатов приема абитуриентов показывает, что реальный контингент выпускников школ, желающих учиться в Техническом университете, около 3000 человек, среди которых было и много хорошо подготовленных по техническим дисциплинам абитуриентов. Раньше весь этот контингент в основном поступал в ТТУ. Сейчас большая (притом хорошая) часть этого контингента поступает в вузы Российской Федерации и других стран.

Выбор профессии или направления деятельности в Таджикистане имеет свои особенности. У нас ещё недостаточно развито наукоёмкое производство, естественно-научные и технические профессии ещё не стали традиционными, ещё не сформировалась плеяда ученых, инженеров, технологов. Возможно, поэтому в менталитете нашего народа научно-технические профессии не занимают ведущее место, хотя в современном мире именно эти знания определяют уровень развития любой страны.

Посмотрите, какое отношение у нас к литературе, искусству и спорту. Какие конкурсы и соревнования проводятся. Надеемся, что со временем конкурсы по научно-техническому творчеству станут такими же общепризнанными. Наука нуждается в таком же внимании, какое уделяется песням и стихам.

- Одними из коррумпированных структур в республике являются медицина и образование. Как ведется борьба с коррупцией в Вашем вузе? Есть ли результаты?

- Мы уделяем особое внимание этой теме. Так, постоянно организовываются встречи студентов и преподавателей с представителями правоохранительных органов. Следует отметить, что сдача экзаменов проводится посредством онлайн-системы, то есть “студент - компьютер”. Но самое главное, мы каждую сессию проводим мониторинг посредством тайного анкетирования студентов; к тому же свои жалобы наши студенты могут анонимно оставлять в специальных ящиках жалоб и предложений, которые установлены во всех корпусах университета. Но все эти меры будут бесполезны, если студенты не будут с нами сотрудничать.

- Каковы планы деятельности ТТУ на ближайшее время? Что нужно сделать для их осуществления?

- Главной задачей, согласно Стратегии развития ТТУ, является внедрение международных стандартов высшего профессионального образования в высшее техническое образование РТ, то есть получение международной аккредитации. С этой целью планируются пересмотр существующих стандартов и учебных планов в соответствии с международными стандартами, создание новых и усовершенствование существующих образовательных и научно-исследовательских лабораторий, а также подготовка молодых научных кадров. Также считаем важным наладить процесс производства импортозамещающей инновационной продукции в технопарке ТТУ.

Другой задачей является привлечение большего количества девушек в инженерные специальности, изменение стереотипов о том, что инженерия - это только мужская профессия.

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