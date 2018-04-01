В Ташкенте прошли противопожарные учения в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы "Samarqand Darvoza". Все люди были эвакуированы за 4 минуты, сообщает CA-NEWS.

Как сообщается на сайте ТРЦ, мероприятие прошло при участии работников отдела пожарной безопасности Шайхантахурского района, сотрудников ТРЦ, отдела охраны и отряда добровольных пожарных дружинников.



Во время учений были эвакуированы все посетители и работники ТРЦ по пяти имеющимся пожарным эвакуационным лестницам. Все люди были эвакуированы за 4 минуты, отмечается в сообщении.



После этого была имитация тушения пожара на территории ТРЦ подразделением пожарной охраны, состоящее из двух пожарных машин. Также, была проверена дееспособность пожарных гидрантов ТРЦ.



После учений посетители смогли задать вопросы сотрудникам ОПБ Шайхантахурского района о пожарной безопасности ТРЦ Samarqand Darvoza.