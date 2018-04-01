Шавкат Мирзиёев объявил Центральную Азию приоритетом во внешней политике Узбекистана. С тех пор отношения Узбекистана с соседними по региону странами, как говорится, «идут в гору». Но, как известно (и символично), самые высокие горы в регионе находятся в Таджикистане. А потому двусторонние таджикско-узбекские отношения, без преувеличения, составляют сердцевину региональных отношений в самом молодом регионе мира.

Для подтверждения данной мысли имеется как минимум пять факторов:

В таджикско-узбекских отношениях нашли свое выражение в концентрированном и наиболее завершенном виде практически все основные проблемы региона. Таджикско-узбекское сближение станет важнейшим фактором в региональной интеграции как опровержение широко распространенного мифа о якобы нежелании ираноязычного Таджикистана объединяться с четырьмя тюркоязычными странами региона. Фактор билингвизма (таджикский и тюркские языки региона) имеет глубокие корни в регионе, и он, несколько отодвинутый на второй план в последнем столетии, в настоящее время возрождается ускоренными темпами. Наличие больших диаспор в государствах (таджикская диаспора в Узбекистане и узбекская диаспора в Таджикистане) – результат тесной переплетенности судеб, культуры и истории двух народов – выступает как мощная основа народной дипломатии. Таджикско-узбекские отношения также имеют ключевое геополитическое и стратегическое значение для всего региона Центральной Азии. С одной стороны, два государства играют наиболее заметную роль в деле разрешения афганского конфликта и противодействия угрозам Центральной Азии, исходящим с территории этой страны. С другой – совместный (пока латентный) геополитический потенциал Таджикистана и Узбекистана может способствовать раскрытию совместного геополитического потенциала всех пяти стран региона в сложных перипетиях отношений этих стран с великими державами.

Эти пять факторов превращают таджикско-узбекские отношения в жизненно важный фактор регионального развития.

«Объявление города Самарканд «столицей Центральной Азии» в перспективе будет способствовать усилению центростремительных процессов в регионе, кристаллизации ее «регионального лица». Инициатива также улучшит доступ таджикоговорящих граждан Узбекистана к образованию на родном языке и, соответственно, узбекоговорящих граждан Таджикистана на их языке».

Будущее - в перспективе

Переходный этап двусторонних отношений между нашими странами берет свое начало с визита президента Таджикистана в Самарканд 2 сентября 2016 года. Из четырех глав государств региона только двое (президенты Таджикистана и Туркменистана) приняли участие в церемонии государственных похорон первого президента Узбекистана. Только президент Таджикистана из числа глав государств и правительств, участвовавших в этих похоронных церемониях, удостоился чести поднять гроб совместно с и.о. президента Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

А спустя 27 дней в республику приехал министр иностранных дел Узбекистана Абдлуазиз Камилов. Он совершил визит по поручению Мирзиёева, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Еще через месяц, 29 октября 2016 года, в Рогуне было изменено русло реки Вахш.

За все прошедшее время таджикско-узбекские отношения претерпели кардинальные изменения, которые можно условно назвать переходным периодом. И сегодня мы уже можем приступить к рассмотрению возможных перспектив. Краткосрочных и долгосрочных.

К первым относятся (многие из них уже решены):

решение пограничных проблем (демаркация, делимитизация, разминирование некоторых участков границы и т.д.);

снятие визового режима (на 1 месяц) и возобновление работы всех ранее функционировавших КПП;

открытие наземного транспортного сообщения (автобусы и поезда) не только между столицами двух государств, но также между крупными городами;

организация и проведение отраслевых выставок-продаж промышленных и технологических товаров и услуг и открытие торговых и инфраструктурно-логистических центров в столицах и крупных городах двух стран;

организация и систематическое проведение различных образовательных, научных и культурно-массовых мероприятий.

Когда Самарканд станет «столицей Центральной Азии»

К долгосрочным перспективам могут быть отнесены:

1. Непосредственное участие Узбекистана в строительстве второй очереди Рогунского гидроузла посредством приобретения его акций в крупных размерах (около 500 млн долларов под умеренные проценты). Данное решение Узбекистана будет иметь важное стабилизирующее значение для двусторонних отношений в долгосрочном плане и решит две стратегические задачи:

- избавит Таджикистан от необходимости получения крупных кредитов на мировых финансовых рынках под большие проценты. Осенью прошлого года республика на строительство первой очереди Рогунского гидроузла получила через размещение своих евробондов 500 млн долларов под большие проценты (7,1%); - Узбекистан кроме выгодного капиталовложения в перспективную отрасль экономики соседнего государства также получит твердую гарантию обеспечения своих сельхозплощадей, в первую очередь хлопковых полей, необходимыми водными ресурсами из бассейна реки Амударьи.

2. Создание совместных производственных мощностей с привлечением инвестиций из Узбекистана. Эта мера обеспечит своевременную реализацию Национальной стратегии развития (НСР) РТ до 2030, предусматривающей превращение страны из аграрной в индустриально-аграрную.

3. Внедрение «шелковой визы» (аналог «шенгенской визы» в ЕС) между Таджикистаном и Узбекистаном для: зарубежных туристов, посещающих Таджикистан или Узбекистан, которые получат возможность посетить не одну, а сразу две соседние страны региона; представителей транснациональных компаний, ведущих свой бизнес в одной из этих стран или в обеих. А также для зарубежных исследователей и образовательных центров мира, ведущих свои исследования или образовательную деятельность в Вароруде (Междуречье) Центральной Азии.

Постепенно можно расширить круг получателей данной категории визы среди других заинтересованных категорий людей.

В перспективе и другие государства региона (или ареала Шелкового пути) могут присоединиться к внедрению данной категории визы в своей стране.

4. Объявление города Самарканд «столицей Центральной Азии». Данная инициатива в перспективе будет способствовать усилению центростремительных процессов в Центральной Азии, кристаллизации ее «регионального лица». Она также улучшит доступ таджикоговорящих граждан Узбекистана к образованию на родном языке и, соответственно, узбекоговорящих граждан Таджикистана на их языке.

5. Налаживание сотрудничества правоохранительных структур двух государств для нейтрализации потенциальных угроз с другого берега реки Пяндж - Амударьи, выступающей межгосударственной границей между Афганистаном с одной стороны и Таджикистаном и Узбекистаном – с другой.

Таким образом, поэтапная реализация данных краткосрочных и долгосрочных перспективных проектов будет способствовать в ближайшем будущем достижению в двусторонних отношениях уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

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