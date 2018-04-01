Молодой, но уже известный режиссер Руми Шоазимов и знаменитый писатель Тимур Зульфикаров планируют снять кинокомедию «Парад женихов» на «Таджикфильме». Худсоветом киностудии сценарий фильма давно утвержден, и деньги на съемку сначала обещали, но потом оказалось, что их нет.

А сценарий хороший.

«Робкий, но мудрый Яхья Курбанович, вынимая вечную вату из ушей, шепчет:

- Матлубашенька… У нас весь бюджет уходит на яйца! По-моему, у тебя что-то с голосом… ломается он… переходный к старости период…

- Это яйца нынче плохие! – густо возражает неудавшаяся певица. Потом отходит от рояля, берёт в руки гитару и говорит: – Человечество деградирует…»

Это короткий отрывок из сценария комедии, которую полгода назад одобрила специальная комиссия при Комитете по телерадиовещанию и худсовет «Таджикфильма». Автор этого оригинального сценария - писатель Тимур Зульфикаров, рассказывает, что комедия будет снята по типу известного советского фильма «Белый рояль» и будет похожей на фильмы Кустурицы.

Кстати сценарий к «Белому роялю» тоже написан Зульфикаровым.

Тимур Зульфикаров написал сценарии к 12 фильмам, 4 из которых получили мировое признание, в том числе «Чёрная курица, или Подземные жители» (СССР, 1980 г.). 5 фильмов по его сценарию («Первая любовь Ходжи Насриддина», «1002-я ночь», «Белый рояль», «Жених и невеста» и «Повар и певица») были сняты на «Таджикфильме».

«Все уперлось в шлагбаум»

Сюжет фильма прост: отец, мать и 25-летняя дочь выбирают жениха. Каждый кандидат со своими причудами, характером, у каждого свой образ. Фильм с национальным колоритом, но в нем каждый узнает мировых героев из прошлого и настоящего.

«Это музыкальная комедия - сказка, которую с интересом посмотрит и таджикский, и зарубежный зритель, которому интересен таджикский быт, костюмы, юмор, - отмечает Тимур Касымович. - В этом жанре уже давно никто в России и Азии не снимает, а у нас по сценарию там уже 5 песен-шлягеров».

По словам Зульфикарова, на «Таджикфильме» хорошо отнеслись к его идее, «но все уперлось в финансовый шлагбаум» - на киностудии нет денег.

Согласно представленному бюджету, на съемку комедии требуется $100 тысяч (около 900 тысяч сомони).

Зульфикаров говорит, что это небольшая сумма для съемок фильма, и надеется, что в Таджикистане «найдутся банкиры, бизнесмены, меценаты, которые помогут снять этот фильм».

«Хорошее кино должно финансировать государство»

Режиссер Руми Шоазимов, который намерен снять «Парад женихов», в прошлом году на зарубежных фестивалях был признан настоящим открытием. Его полный метр «Сон обезьяны», да еще в жанре «нуар» (кстати, это первый таджикский «нуар»), был очень тепло встречен кинокритиками на фестивалях и получил несколько главных призов, в том числе и на XXIII российском кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине (лучшая мужская роль и лучшая музыка к фильму).

На фото - автор. Фото Руми Шоазимова На кинофестивале в Гатчине в 2017 году жюри высоко оценило исполнителя главной роли в фильме Шоазимова «Сон обезьяны» Баходура Миралибекова - «За психологизм при создании роли в жанровом фильме» - и композитора Икбола Завкибекова - «За эмоциональное раскрытие замысла картины».

Руми на меценатов не надеется, говорит, что «светлое и хорошее кино должно все-таки финансировать государство».

«Я не верю, что кто-то из бизнесменов или частных лиц может взять на себя все расходы по картине, главная моя надежда – государство», - объясняет режиссер.

«Удивляюсь, ведь наш уважаемый президент страны всячески поддерживает культуру, и я видел, как он, обращаясь к киношникам, потребовал от них хорошие проекты, которые он готов финансировать, - говорит Зульфикаров, - Если есть сценарий, одобренный чиновниками из кино, он не должен пылиться – надо действовать. Тем более, я верю, что картина окупится, пойдет по фестивалям, ведь сценарий-то уникальный. Говорят, от любого правителя на память остается культура, у нас в стране – настоящий правитель, поэтому культура тоже должна быть настоящей».

По словам писателя, из-за финансовых трудностей Таджикистан в настоящее время не в состоянии снимать исторические картины, бюджет которых начинается с $1 миллиона, потому что это очень дорогое удовольствие.

«Когда государство разбогатеет, тогда и можно будет снимать суперфильмы, а пока и эта бытовая драма сама по себе уникальна», - сказал Зульфикаров.

По словам Шоазимова, команда уже готова: на съемки приедут оператор Александр Соловьев из Санкт-Петербурга и актриса из Москвы (ее имя держится пока в тайне). Остальные ребята - из Таджикистана.

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