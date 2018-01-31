Журналиста сбила машина, когда он возвращался домой.

Около 18 часов сегодня журналиста Галима Фасхутдинова сбила машина около Городского клинического центра №3, известного как "Первый Советский". Об этом в сети Фейсбук сообщают друзья Галима - журналисты.

Информацию "АП" подтвердили и по телефону.

Галим возращался домой, когда на переходе его сбил автомобиль. Журналист был доставлен в больницу, но не приходя в сознание, скончался. Ему было 45 лет.

В разные годы Галим Фасхутдинов работал в Телерадиокомпании "Мир", "Deutsche Welle", Голос России.

Медия-группа "Asia-Plus" выражает свои соболезнования и скорбит вместе с его родными!