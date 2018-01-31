Устойчивость к антибиотикам наблюдается у полумиллиона человек в 22 странах – причем как в бедных, так и в богатых.

Об этом в понедельник сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующие данные были получены Глобальной системой эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам.

Среди бактерий, выработавших резистентность к антибиотикам, - кишечная палочка, сальмонелла, а также золотистый стафилококк и другие возбудители пневмонии, менингита и еще ряда опасных заболеваний.

В связи с этим эксперты ВОЗ призывают все страны ввести надежную систему отслеживания резистентности, данные из которой будут поступать в общую глобальную систему.

На сегодняшний день лишь 52 страны используют Глобальную систему эпиднадзора за устойчивостью к противомикробным препаратам. Система отслеживает резистентность возбудителей наиболее опасных заболеваний, за исключением туберкулеза. Дело в том, что наблюдение за устойчивостью туберкулеза ведется уже много лет.

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