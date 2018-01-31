АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 ЯНВАРЯ
- 31 января. Пресс-конференция Гостелерадио. Начало в 9.00
- 31 января. Пресс-конференция Министерства юстиции. начало в 10.00
- 31 нянаря. Пресс-конференция "Таджикстандарт". Начало в 10.00
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ЯНВАРЯ
1927 – Образован Исфаринский район Таджикистана (ныне в составе Согдийской области).
2002 – В Таджикистане введена в строй первая цифровая телефонная станция.
2009 - Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Таджикгаз» преобразовано в Открытое Акционерное Общество (ОАО) «Таджиктрансгаз».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ЯНВАРЯ
1935 – Родился русскоязычный писатель и журналист Таджикистана Борис Пшеничный, длительное время являвшийся главным редактором газет «Комсомолец Таджикистана» и «Коммунист Таджикистана».
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