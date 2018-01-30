Группа женщин самостоятельно построила автодорогу в остане (области) Чехармехаль и Бахтиярия (Chaharmahal and Bakhtiari) на Западе Ирана. При этом, как пишет ИА "Фергана" со ссылкой на издание Iran-Daily, для проведения необходимых работ женщины сами управляли кранами, грейдерами, грузовиками и тракторами.

В Иране хватает отдаленных деревень, где из-за отсутствия качественных дорог, в межсезонье начинаются проблемы с проездом транспорта. Одна из таких деревень – Гол-и-Сорх (Gol-e-Sorkh) в Чехармехаль и Бахтиярия (большую часть области занимают горы, отсюда и проблемы с прокладкой дорог). Идущий в горах снег создает препятствия для проезда автомобилей. В Гол-и-Сорх не могли проехать, к примеру, автомобили скорой помощи, когда нужно оказать помощь больным или беременным.

Чтобы решить проблему круглогодичной стабильной связи с «внешним миром» жительницы деревни отстроили 5-километровый участок дороги. Пока одни женщины работали, другие готовили для них еду. Помощь им также оказали местные полицейские и архитекторы.

По словам одной из участниц стройки по имени Мина Мокаддам (Mina Moqaddam), строительством женщинам пришлось заняться потому, что мужчины деревни находились в отъезде, и кому-то надо было решать проблему с доступом транспорта в деревню.

Ранее Мина много лет прожила в США. «В США женщины могут выполнять любую работу. Гендерные различия не имеют значения, и в некоторых случаях заработная плата женщин выше, чем у мужчин», — говорит она.

О том, что с гендерными предрассудками пришлось-таки столкнуться жительницам Гол-и-Сорх, рассказала другая участница стройки, ставшая на время водителем грейдера. «Мужчины не согласились [сначала] и сказали нам, что женщины неспособны заниматься подобной [строительной] работой. Мы настояли и, наконец, они согласились», - рассказала она.

По словам генерального директора департамента автодорог остана Чехармехаль и Бахтиярия Хоссейна Джамшиди (Hossein Jamshidi), случай со строительством дороги в Гол-и-Сорх —это первый прецедент, когда стройкой автотрассы занимались исключительно женщины. «Этот прецедент показывает, что женщины могут опережать мужчин в решении задач государственной важности. Мы верим в наших женщин и уверены, что они могут осуществлять и более сложные проекты», — отметил чиновник.

Ранее мы писали, что власти Ирана приняли некоторые послабления для женщин, нарушающие «нравственные нормы». Теперь их больше не арестовывают в случае, если они были замечены в нарушении «шариатского» дресс-кода в публичном месте. Их направляют на занятие в специальные учебные классы, где рассказывается о необходимости соблюдения официально принятых нравственных норм и, в частности, ношения платков на голове и одежды с длинными рукавами.

Стоит отметить, что данные послабления были приняты на фоне протестов, происходивших в Иране в конце декабря минувшего и начале января этого года. В ходе протестных акций участницы, к примеру, срывали с себя платки и размахивали ими, как символом борьбы с консервативной политикой правительства.

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