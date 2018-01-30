«Работы по реализации проекта строительства Рогунской ГЭС идут по плану, - сообщил сегодня на пресс-конференции министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода.

Он отметил, что в текущем году планируется сдать в эксплуатацию первый агрегат ГЭС.

«Существуют некоторые проблемы, но мы уверены, что поручение руководства страны относительно своевременной реализации проекта будет выполнено», - подчеркнул министр.

При этом он не стал уточнять, какие именно проблемы существуют.

Усмонзода также добавил, что подрядчики обязались в срок запустить первый агрегат.

Напомним, на возведение Рогунской ГЭС в 2017 году со всех источников финансирования было израсходовано 4 миллиарда 700 миллионов сомони. В 2018 году на эти цели предусмотрено почти 5 миллиардов сомони. Об этом в своем обращении к парламенту 22 января сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Таджикистан в поисках средств на строительство Рогуна в прошлом году разместил на международных рынках государственные облигации на сумму 500 миллионов долларов.

В конце сентября 2017 года Нацбанк Таджикистана сообщил, что таджикские облигации проданы инвесторам из США, Великобритании и стран Евросоюза и Азии.

Достройкой Рогунской ГЭС с октября 2016 года занимается итальянская компания Salini Impregilo.

Компания начала работы по строительству каменно-набросной плотины, высота которой составит 335 метров. На возведение этого сооружения будет направлено $1,95 млрд.

В целом, на достройку Рогунской ГЭС, по предварительным данным, нужно около 4 миллиарда долларов. На станции планируется установить шесть агрегатов, мощность каждого из которых составляет 600 МВт.

Плотина станции, высотой 335 метров, станет самой высокой каменно-земляной плотиной в мире. Данный гидроузел будет ежегодно вырабатывать 17 миллиардов киловатт часов электроэнергии, что в полтора раза больше годовой выработки Нурекской ГЭС.

Вся Рогунская ГЭС в цифрах и фактах в нашей инфографике.

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