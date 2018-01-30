В Б. Гафуровском районе Согдийской области закрыты 46 незаконно действующих мечетей.

«За 2017 год на территории Б.Гафуровского района были закрыты 46 мечетей. Они были построены незаконно», - сообщил сегодня на пресс-конференции председатель района Зариф Вализода.

По его словам, некоторые из них были построены на расстоянии всего 50 метров друг от друга.

«По согласию местного населения все эти мечети сейчас преобразуются в центры обслуживания, швейные цеха, центры обучения ремесел, торговые центры и другие социальные объекты», - отметил Вализода.

Он также сообщил, что всего на сегодня на территории Б. Гафуровского района действуют 136 мечетей.

Население крупнейшего района Согдийской области составляет 360 тыс. человек.

Напомним, что 24 января на пресс-конференции председатель города Исфары Дилшод Расулзода также сообщил, что на территории этого города закрыты 46 мечетей. Он отметил, что мечети закрыты по причине несоответствия санитарным нормам и ненадлежащего состояния.

Там местные жители решили преобразовать эти мечети в социальные объекты, детсады, медпункты и др.

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