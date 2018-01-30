Журналистские организации Таджикистана обратились с совместным заявлением к президенту страны и просят отменить решение Службы связи.

Совет по СМИ Таджикистана, НАНСМИТ, ОО “Журналист”, Центр журналистских расследований, Медиа Альянс Таджикистана распространили совместное заявление, где выражают озабоченность «эксклюзивным» правом Единого коммутационного центра распределять интернет в стране через национального провайдера «Точиктелеком».

Напомним, глава национального провайдера «Точиктелеком» 25 января на пресс-конференции сообщил, что будет распределять интернет трафик между таджикскими провайдерами и мобильными компаниями. Ранее они самостоятельно покупали интернет в соседних странах.

В связи с этим, журналистские организации Таджикистана просят президента республики Эмомали Рахмона посодействовать отмене поручения Службы связи о пуске интернета «через одни ворота».

Также они просят Генерального прокурора Юсуфа Рахмона проверить с правовой стороны поручение Службы связи о запрете функционирования NGN-телефонии.

Журналистские организации отмечают, что, несмотря на заявление Службы связи о том, что инициатива направлена на защиту безопасности, эксперты не отрицают факт финансовой стороны вопроса.

«Возникает вопрос монополии важной сферы коммуникации, которая противоречит внутренним и международным законодательствам. Более того, согласно правилам ВТО, членом которого является Таджикистан, обязательным считается обеспечения конкурентоспособности. Тогда, в случае полного выполнения поручения Службы Связи, возможно, возникнет серьезный спор с ВТО, что не в интересах не одной из сторон», - отмечают журналисты.

Другой довод, который отмечается в заявлении – имидж государства.

«Несколько дней назад, президент Узбекистана дал поручение в 4 раза снизить стоимость интернета для населения. Между тем, в нашем случае, после реализации поручения Службы связи можно предположить, что стоимость интернета возрастет, поскольку мобильные компании покупали интернет дешевле, чем продает «Точиктелеком», - отмечается в заявлении.

По их словам, даже обещание руководства «Точиктелеком»-а о введении резервных линий не является решением проблемы.

«Мы не знаем компании, с которыми ЕКЦ подписал контракты для получения Интернета. Мы не должны забывать о безопасности. Поскольку, в случае возникновения серьезной аварии на линиях ЕКЦ, возможно, вся страна останется без интернета. Что тогда делать с решением правительства о создании «электронного правительства»? Вообще, насколько можно представить 21 век без интернета?», - отмечается в заявлении.

Между тем, по последним данным, 1,6 миллиона населения страны пользуются интернетом и это составляет 19% от общего количества населения.