Журналистские организации Таджикистана обратились с совместным заявлением к президенту страны и просят отменить решение Службы связи. 

17:00 25 января

«Точиктелеком» будет распределять интернет между провайдерами. О цене пока не договорились

Совет по СМИ Таджикистана, НАНСМИТ, ОО “Журналист”, Центр журналистских расследований, Медиа Альянс Таджикистана распространили совместное заявление, где выражают озабоченность «эксклюзивным» правом Единого коммутационного центра распределять интернет в стране через национального провайдера «Точиктелеком».

Напомним, глава национального провайдера «Точиктелеком» 25 января на пресс-конференции сообщил, что будет распределять интернет трафик между таджикскими провайдерами и мобильными компаниями. Ранее они самостоятельно покупали интернет в соседних странах.

В связи с этим, журналистские организации Таджикистана просят президента республики Эмомали Рахмона посодействовать отмене поручения Службы связи о пуске интернета «через одни ворота».

Также они просят Генерального прокурора Юсуфа Рахмона проверить с правовой стороны поручение Службы связи о запрете функционирования NGN-телефонии.

Журналистские организации отмечают, что, несмотря на заявление Службы связи о том, что инициатива направлена на защиту безопасности, эксперты не отрицают факт финансовой стороны вопроса.

«Возникает вопрос монополии важной сферы коммуникации, которая противоречит внутренним и международным законодательствам. Более того, согласно правилам ВТО, членом которого является Таджикистан, обязательным считается обеспечения конкурентоспособности. Тогда, в случае полного выполнения поручения Службы Связи, возможно, возникнет серьезный спор с ВТО, что не в интересах не одной из сторон», - отмечают журналисты.

Другой довод, который отмечается в заявлении – имидж государства.

«Несколько дней назад, президент Узбекистана дал поручение в 4 раза снизить стоимость интернета для населения. Между тем, в нашем случае, после реализации поручения Службы связи можно предположить, что стоимость интернета возрастет, поскольку мобильные компании покупали интернет дешевле, чем продает «Точиктелеком», - отмечается в заявлении.

17:32 21 декабря, 2017

Официально. Служба связи отозвала лицензии на NGN у всех таджикских операторов

По их словам, даже обещание руководства «Точиктелеком»-а о введении резервных линий не является решением проблемы.

«Мы не знаем компании, с которыми ЕКЦ подписал контракты для получения Интернета. Мы не должны забывать о безопасности. Поскольку, в случае возникновения серьезной аварии на линиях ЕКЦ, возможно, вся страна останется без интернета. Что тогда делать с решением  правительства о создании «электронного правительства»? Вообще, насколько можно представить 21 век без интернета?», - отмечается в заявлении.

Между тем, по последним данным, 1,6 миллиона населения страны пользуются интернетом и это составляет 19% от общего количества населения.