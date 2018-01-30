Вам часто присылают денежный перевод, но у Вас нет времени посещать банк или стоять в очередях?

Получите перевод на карту через сайт www.eskhata.tj и снимайте деньги в любое удобное для Вас время! На главном окне выберите кнопку «Получить перевод на карту» или пройдите по прямой ссылке: https://transfer.eskhata.tj:6443/ и введите данные. После правильного ввода данных, на ваш номер телефона поступит СМС с текстом: «Ваша заявка принята». И ваш перевод зачислится на карту. Все просто, быстро и удобно!

Снимать деньги с карты можете в любых из 86 банкоматов Банка Эсхата, список местонахождения которых приведен ниже: http://eskhata.com/individuals/bank_cards/atms.php .

Также Вы можете, не снимая деньги с карты, оплачивать покупки в магазинах, точках АЗС и медучреждениях. И не нужно носить с собой крупные суммы денег. Остаток денег на счету Вашей карты преумножается на 3% годовых.

А если у вас карта «Корти ягонаи интиколи», то преимуществ становится еще больше: мы дарим Вам 0,5% от суммы денежного перевода в качестве бонуса! То есть сумма перевода, полученного на карту, увеличивается еще и на 0,5%!

С Банком Эсхата получать денежные переводы становится выгоднее!

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