16:13, сегодня Автор: Сайрахмон Назриев, специально для Asia-Plus

Сотрудниками милиции в Курган-тюбе задержан подозреваемый в убийстве местного предпринимателя Мавзуны Хакимовой.

Как сообщил «АП» начальник УМВД Хатлонской области Искандар Солехзода, Мавзуна Хакимова была убита 6 января текущего года.

«В ходе предварительного расследование по подозрению в совершении данного преступление задержан двоюродный брат убитой Джамшед Хакимов, который раннее уже привлекался к уголовной ответственности и осужден по ст. 139 УК РТ к 16 годам лишения свободы», - сообщил он.

По словам Солехзода, Хакимова занималась поставкой сухофруктов из Согдийский области в Курган-тюбе.

«Они раздавали свой товар предпринимателям и каждую неделю в определенный день собирали деньги за товар. Подозреваемый знал расписание по сбору денег и предварительно запланировал преступление, а 6 января напал на девушку с целью ограбления», - сказал начальник УМВД.

Как потом выяснилось, у убитой в тот день было всего лишь 400 сомони.

По данным источника, в ходе расследования по данному делу были допрошены несколько подозреваемых.

«Одного мы даже вернули из России. Но по результатам биологической экспертизы нам удалось найти подозреваемого. На одежде Джамшеда Хакимова мы обнаружили следы крови, которая совпадала с кровью покойной», - добавил источник.

В отношении Джамшеда Хакимова возбужденно уголовное дело по ст. 104 ч. 2 и 249 УК РТ, предварительное расследование продолжает прокуратура.

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