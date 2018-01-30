(слева направо): Замглавы JICA в РТ Кен Иноуе, замгенерального директора «Нишизава» Хитоши Секо, министр энергетики и водных ресурсов РТ Усмонали Усмонзода и глава «Барки Точик» Мирзо Исмоилзода.

ОАХК «Барки Точик» и японская компания «Nishizawa» 26 января в Душанбе подписали контракт на сумму 1.976 млрд. японских иен (около 17,5 млн. долларов США).

Данный контракт будет реализован в рамках грантового проекта «Улучшение подстанций в городе Душанбе», финансируемого Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

Как сообщил глава представительства JICA в Таджикистане Хидеки Танабе, согласно условиям контракта, компания «Nishizawa» обязуется в течение двух последующих лет построить в районе Исмоили Сомони города Душанбе новую электрическую подстанцию «Радиостанция» (“Амфитеатр”).

Кроме этого, компания реабилитирует и увеличит мощность электрической подстанции «Промышленная», расположенной в районе Сино (рынок “Фаровон”).

Следует отметить, что основное электроэнергетическое оборудование (трансформаторы, распределительные устройства и т.д.) для этих подстанций будет произведено всемирно известной японской компанией «TOSHIBA».

Ожидается, что завершение вышеуказанных строительных и ремонтных работ внесет весомый вклад в улучшение стабильного и эффективного обеспечения энергоснабжением населения, промышленного сектора и социальных объектов города Душанбе.

Также, будет сокращено количество перебоев в подаче электроэнергии, которые появлялись из-за перегрузок функционирующих трансформаторов в районах Сино и Исмоили Сомони.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по качественному государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместно создания знаний JICA, ранее называемой Тренинг – курсы, превысило более 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и селькое развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт энергетика, наращивание потенциала и т.д. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 33 проекта на общую сумму более 341 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 259 млн. долларов грантовой помощи), из которых 12 проектов являются действующими.

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