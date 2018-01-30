На Ошском рынке в Бишкеке произошел пожар. Как передает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии, сообщение о пожаре на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой поступило на пульт дежурной части в 09:48 (08:48 tjk).

В тушении пожара были задействованы 12 расчетов. На месте создан оперативный штаб по ликвидации пожара. По предварительным данным, пострадавших нет. В 12:28 пожар удалось локализовать. Пока пресс-служба МЧС не сообщает о пострадавших, однако «24.kg», ссылаясь на представителя МЧC, пишет, что двух человек госпитализировали с отравлением угарным газом.

На месте находится министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Баронов. Он заявил, что точная причина пожара пока неизвестна, но, пожарные предполагают, что, возможно, возгорание произошло из-за электрообогревателей.

По данным замминистра МЧС Калыса Ахматова, площадь возгорания составила 3,5 тыс. квадратных метров. Из-за пожара улицы вокруг рынка были перекрыты, светофоры не работали.

Очевидцы сообщают, что некоторые торговцы пытались прорваться в зону возгорания, чтобы спасти товар, их задерживала милиция. Другие продавцы теряли сознание, видя, что они теряют товар в огне.

По данным МЧС, в стране за последние сутки произошло 34 пожара. Многие из них случились из-за неправильной эксплуатации печных труб либо замыкания электропроводки.

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